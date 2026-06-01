'Lüks otelde uygun fiyatlı tatil' uyarısı: 'Kredi kartı'na dikkat

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, uygun fiyatlı tatil tanıtımı yapan otellerin kurumsal logo ve işaretlerinin mutlaka internetten kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, "Sadece havale veya EFT yöntemiyle ödeme talep eden, kredi kartı seçeneği sunmayan ve resmiyeti doğrulanmayan sosyal medya hesaplarından kesinlikle uzak durun" dedi.

"Lüks otelde uygun fiyatlı tatil" ilanlarına karşı temkinli olunmalı uyarısı geldi! Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, AA muhabirine, otellerde yaz tatili için dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

'SAHTE SİTELER ÜZERİNDEN REKLAM' VURGUSU

Özellikle sosyal medyada vatandaşların karşısına çıkan "inanılmaz indirim", "son dakika fırsatı" gibi başlıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Kılıç, dolandırıcıların genellikle lüks otellerin görsellerini ve logolarını kullanarak, kurdukları sahte siteler üzerinden reklamlar yaptıklarını söyledi.

Kılıç, "Uygun fiyatlı tatil tekliflerinde, bahsi geçen otellerin kurumsal logo ve işaretlerinin doğruluğunu internet üzerinden mutlaka araştırın. Sadece havale veya EFT yöntemiyle ödeme talep eden, kredi kartı seçeneği sunmayan ve resmiyeti doğrulanmayan sosyal medya hesaplarından kesinlikle uzak durun" diye konuştu.

"REZERVASYON YAPILACAK SİTENİN ALTINDA ETBİS LOGOSUNA BAKILMALI"

Kılıç, seyahat acentesinin veya turizm tesisinin resmi kurumlarda (Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi) kaydının bulunup bulunmadığının mutlaka sorgulanması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Tesisin kaç yıldızlı olduğu yasal kaynaklardan kontrol edilmeli. En önemlisi, rezervasyon yapılacak internet sitesinin altında Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) logosunun bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Güvenilir sitede şirketin unvanı, açık adresi ve net iletişim bilgileri yer almak zorundadır. Sosyal medya üzerinden kayıt dışı satış yapan mecralar yerine acentelerin kendi resmi internet siteleri tercih edilmelidir. Ayrıca ister yüz yüze ister mesafeli sözleşme olsun paket tur veya konaklamaya ait detaylı bir broşür veya bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi yasal zorunluluktur. Tüketicilerimiz, bu belgeleri almadan ödeme yapmasın."

"CAYMA HAKKI TÜKETİCİNİN EN BÜYÜK KALKANIDIR"

Kılıç, paket tur satın alan tüketicilerin tatil planlarını değiştirebileceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Tatilini iptal eden tüketici parasının tamamını geri alabilir. Bu tüketicinin yasal hakkıdır. Cayma hakkı tüketicinin en büyük kalkanıdır. Tüketici, paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı olarak veya e-posta gibi kalıcı veri saklayıcıları vasıtasıyla acenteye bildirmek kaydıyla sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda, ödenmesi zorunlu olan vergi ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar haricinde, paket tur bedelinin tamamı herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alınabilir."

Eksik veya ayıplı hizmet alan, kandırılan, parası iade edilmeyen ya da taahhüt edilen hizmet verilmeyen tüketicilerin çekinmemesi gerektiğini belirten Kılıç, kanunların tüketicinin yanında olduğunu söyledi.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerinin yetkilendirildiğini anımsatan Kılıç, söz konusu mahkemeler için belirlenen güncel parasal sınırlara dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

"SÖZLEŞMELER, DEKONTLAR, FATURA VE BROŞÜRLER YASAL DELİL"

Kılıç, tüketicilerin mağduriyet yaşadığı tutara göre başvuru mercilerini şöyle sıraladı:

"186 bin liranın altındaki uyuşmazlıklarda ticaret il müdürlükleri ve kaymakamlıklarda faaliyet gösteren tüketici hakem heyetine başvurulmalıdır. Vatandaşlarımız adliyeye gitmeden, evlerinden internet vasıtasıyla e-Devlet (TÜBİS) üzerinden bu başvuruyu çok kolay ve ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilirler. 186 bin liranın üstündeki uyuşmazlıklarda, doğrudan tüketici arabulucuları ve tüketici mahkemeleri yetkilidir. Ancak burada çok önemli bir yasal zorunluluk vardır o da mahkemeye dava açmadan önce, tüketici arabulucusuna başvurulması şarttır. Arabulucuya gitmeden açılan davalar, usulden reddedilir. Paket tur sözleşmeleri, ödeme dekontları, fatura ve broşür gibi tüm belgeler olası bir uyuşmazlıkta yasal delil niteliğindedir. Lütfen belgelerinizi saklayın ve haklarınızı sonuna kadar savunun."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

