FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 12 Şubat Perşembe 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dolar, 12 Şubat 2026 tarihinde 43,65 TL seviyesine ulaşarak Türk Lirası'nın değer kaybını sürdürüyor. Ekonomik dalgalanmalar, yurt içi ve yurt dışı gelişmeler bu artışta etkili. Türkiye’nin dış ticaret açığı ile enflasyon oranları, döviz yatırımcıları ve ticaretle uğraşanlar açısından kritik öneme sahip. Uzmanlar, dolar talebinin artmasıyla piyasalardaki dalgalı seyri inceliyor.

Dolar bugün kaç TL? 12 Şubat Perşembe 2026 dolar ne kadar?
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Doların 12 Şubat 2026 tarihindeki fiyatı 43,65 TL olarak belirlendi. Son yıllarda ekonomik dalgalanmalar yaşanıyor. Döviz kurlarındaki değişimler de etkili. Bu durum, döviz piyasasını etkileyen önemli faktörler arasındadır. Türkiye’nin dış ticaret açığı, enflasyon oranları ve Merkez Bankası'nın para politikaları, doların değeri üzerinde doğrudan etkilidir. Bu unsurlar, döviz yatırımcıları ve ticaretle uğraşanlar için de kritik öneme sahiptir.

Doların bu seviyede gerçekleşmesi, Türk Lirası'nın değer kaybının devam ettiğini gösteriyor. Piyasalarda dalgalı bir seyir izleniyor. Uzmanlar, döviz kurlarındaki artışın sebeplerini inceliyor. Yurt içi ve yurt dışı ekonomik gelişmelere dikkat çekiliyor. Özel sektör ve kamu yatırımlarında döviz cinsinden ödemelerin artması söz konusu. Bu durum, dolar talebini artırıyor. Dolayısıyla doların fiyatı yükseliyor. Piyasa oyuncuları, stratejilerini bu duruma göre şekillendiriyor. Tüketiciler de enflasyon baskısıyla mücadele etmeye devam ediyor.

Dolar bugün kaç TL? 12 Şubat Perşembe 2026 dolar ne kadar? 1

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılın ilk enflasyon raporu bugün belli olacak!Yılın ilk enflasyon raporu bugün belli olacak!
Araç sahipleri dikkat! Dünyaca ünlü marka 575 bin aracı geri çağırıyor: 'Yangına yol açıyor'Araç sahipleri dikkat! Dünyaca ünlü marka 575 bin aracı geri çağırıyor: 'Yangına yol açıyor'

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,62
43,66
% 0.01
09:04
Euro
51,86
51,97
% 0.15
09:04
İngiliz Sterlini
59,52
59,65
% 0.18
09:04
Avustralya Doları
31,06
31,10
% -0.04
09:04
İsviçre Frangı
56,54
56,62
% 0.02
09:04
Rus Rublesi
0,57
0,57
% -0.1
09:00
Çin Yuanı
6,32
6,33
% 0.13
09:04
İsveç Kronu
4,90
4,91
% 0.09
09:04
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.