Dolar bugün kaç TL? 12 Şubat Perşembe 2026 dolar ne kadar?

Doların 12 Şubat 2026 tarihindeki fiyatı 43,65 TL olarak belirlendi. Son yıllarda ekonomik dalgalanmalar yaşanıyor. Döviz kurlarındaki değişimler de etkili. Bu durum, döviz piyasasını etkileyen önemli faktörler arasındadır. Türkiye’nin dış ticaret açığı, enflasyon oranları ve Merkez Bankası'nın para politikaları, doların değeri üzerinde doğrudan etkilidir. Bu unsurlar, döviz yatırımcıları ve ticaretle uğraşanlar için de kritik öneme sahiptir.

Doların bu seviyede gerçekleşmesi, Türk Lirası'nın değer kaybının devam ettiğini gösteriyor. Piyasalarda dalgalı bir seyir izleniyor. Uzmanlar, döviz kurlarındaki artışın sebeplerini inceliyor. Yurt içi ve yurt dışı ekonomik gelişmelere dikkat çekiliyor. Özel sektör ve kamu yatırımlarında döviz cinsinden ödemelerin artması söz konusu. Bu durum, dolar talebini artırıyor. Dolayısıyla doların fiyatı yükseliyor. Piyasa oyuncuları, stratejilerini bu duruma göre şekillendiriyor. Tüketiciler de enflasyon baskısıyla mücadele etmeye devam ediyor.