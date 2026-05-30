SGK 'EYT dosyalarını açacak' iddiası: Emekli için uzman isim 'bayram sonrası' dedi

SGK'nın, bayram sonrası EYT kapsamında emekli olanların dosyalarını yeniden açacağı ve 18 yaş altındayken anne veya babasının şahıs işletmesinde sigortalı gösterilenlere yönelik inceleme yapacağı iddia edildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci'nin paylaşımına göre; gerekli iptaller yapılacak ve ödenen emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri faiz işletilerek sigortalılardan tahsil edilecek.

Hande Dağ

EYT'lilerle ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, SGK'nın bayram sonrası emekli dosyalarında 18 yaş altı sigorta incelemesi yapacağını iddia etti. İşte detaylar...

"EMEKLİLİKLERİ GERİYE DÖNÜK İNCELEMEYLE İPTAL EDİLECEK"

Mehmet Akif Cenkci sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"18 yaş altındayken anne veya babasının şahıs işletmesinde sigortalı gösterilenlerin emeklilikleri geriye dönük incelemeyle iptal edilecek.

Bayram sonrası SGK, EYT kapsamında emekli olan dosyaları yeniden açacak. 2013/11 sayılı Genelge kapsamında anne veya baba yanında geçen sigortalılık süreleri geçersiz sayılacak ve bu süreler hizmetten düşülecek.

Anne veya babanın işyeri Ltd. Şti. veya A.Ş. ise bu uygulama kapsamında değerlendirilmeyecek.

EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ DETAYI

Bu nedenle söz konusu durumdaki emeklilerin dosyaları yeniden incelenecek ve gerekli iptaller yapılacak.
Ödenen emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri faiz işletilerek yersiz ödeme kapsamından sigortalılardan tahsil edilecektir"

