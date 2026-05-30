Zeytinin tanesi 50 TL: Bakanlık harekete geçti, para cezası geldi

İzmir’de zeytinin tanesini 50 TL'ye satan şahsa idari para cezası geldi. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kapla, konuyla ilgili gelişmeyi duyurdu.

"SATICI HAKKINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMIŞTIR"

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Medyada İzmir’de bir satıcı tarafından, zeytinin tanesinin 50 lira, kilosunun ise bin liradan satışa sunulduğuna ilişkin yer alan haberler üzerine Ticaret Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan araştırmada söz konusu satıcının İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi’nde faaliyet gösterdiği tespit edilmiş; İzmir Ticaret İl Müdürlüğümüz ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, satışa sunulan 4 farklı üründe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırılıklar belirlenmiştir. Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle satıcı hakkında idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

"HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU’NA SEVK EDİLMİŞTİR"

Devamında Kaplan "Ayrıca dosya, ürünlerin haksız fiyat artışı mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin haklarını korumak, piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır