Dolar bugün kaç TL? 13 Ağustos Perşembe 2026 dolar ne kadar?

13 Ağustos 2026 tarihinde doların fiyatı 47,77 TL olarak belirlendi. Bu rakam, geçmişteki ekonomik dalgalanmalarla ve küresel piyasa hareketleriyle değerlendiriliyor. Son dönemlerde döviz kurlarında artışler yaşanıyor. Bu durum, enflasyonist baskılar ve küresel dış ticaret dengeleri ile bağlantılı. Doların gün içindeki seyri, yatırımcıların alım satım kararlarını da etkiliyor.

Doların mevcut fiyatı, döviz kuru dinamiklerinin hızlı değişimini gösteriyor. Yüksek enflasyon oranları yanında uluslararası gelişmeler döviz işlem hacimlerini artırıyor. Özellikle yurtiçindeki ekonomik aktiviteler ve merkez bankası politikaları önemli bir rol oynuyor. Bu durum, doların Türk Lirası karşısındaki konumunu belirliyor. Yatırımcılar ise stratejilerini bu şartlara göre belirliyor. Dolayısıyla, ilerleyen günlerde doların izleyeceği rota ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişebilir.