Dolar bugün kaç TL? 13 Temmuz Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla Dolar/TL paritesi 47,00 seviyesinde. Son günlerde global ekonomik koşullar değişkenlik gösteriyor. İç piyasa dinamikleri döviz işlemlerini etkiliyor. Uluslararası yatırımcıların dikkatini çeken gelişmeler mevcut. Doların yerel para birimi karşısındaki seyri belirsizleşiyor. Bu duruma FED'in para politikası ve Türkiye’nin ekonomik verileri etki ediyor.

Doların 47,00 seviyesindeki fiyatı yatırımcılar için önemli. Bu aynı zamanda piyasada belirsizliklerin arttığını gösteriyor. Yükselen enflasyon döviz talebini olumsuz etkiliyor. Ticaret dengesi sorunları ve jeopolitik gelişmeler de önemli faktörler. Türk lirasının değer kaybı hala sürüyor. Ancak yerel piyasalarda anlık fırsatlar da sunulmakta. Bu nedenle, yatırımcılar dikkatli stratejiler geliştirmeli. Piyasa oyuncuları için bu durum önem taşıyor.