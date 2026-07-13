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Dolar bugün kaç TL? 13 Temmuz Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

Dolar/TL paritesi, 13 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 47,00 seviyesinde işlem görüyor. Global ekonomik değişkenlikler ve yerel piyasa dinamikleri döviz fiyatlarını etkiliyor. Son günlerde artan belirsizlik, uluslararası yatırımcıların odak noktası haline geldi. Yükselen enflasyon ve ticaret sorunları Türk lirasını zayıflatmaya devam ediyor. Yatırımcılar, stratejik hamlelerle anlık fırsatları değerlendirmeli.

Dolar bugün kaç TL? 13 Temmuz Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla Dolar/TL paritesi 47,00 seviyesinde. Son günlerde global ekonomik koşullar değişkenlik gösteriyor. İç piyasa dinamikleri döviz işlemlerini etkiliyor. Uluslararası yatırımcıların dikkatini çeken gelişmeler mevcut. Doların yerel para birimi karşısındaki seyri belirsizleşiyor. Bu duruma FED'in para politikası ve Türkiye’nin ekonomik verileri etki ediyor.

Doların 47,00 seviyesindeki fiyatı yatırımcılar için önemli. Bu aynı zamanda piyasada belirsizliklerin arttığını gösteriyor. Yükselen enflasyon döviz talebini olumsuz etkiliyor. Ticaret dengesi sorunları ve jeopolitik gelişmeler de önemli faktörler. Türk lirasının değer kaybı hala sürüyor. Ancak yerel piyasalarda anlık fırsatlar da sunulmakta. Bu nedenle, yatırımcılar dikkatli stratejiler geliştirmeli. Piyasa oyuncuları için bu durum önem taşıyor.

Dolar bugün kaç TL? 13 Temmuz Pazartesi 2026 dolar ne kadar? 1

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Amerikan Doları
47,00
47,01
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Euro
53,68
53,69
% 0.03
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İngiliz Sterlini
63,00
63,03
% 0.07
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Avustralya Doları
32,56
32,57
% -0.36
09:30
İsviçre Frangı
58,03
58,05
% -0.2
09:30
Rus Rublesi
0,61
0,61
% 0.2
09:30
Çin Yuanı
6,92
6,93
% -0.11
09:30
İsveç Kronu
4,85
4,85
% -0.36
09:30
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döviz dolar
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