Dolar bugün kaç TL? 14 Ekim Salı 2025 dolar ne kadar?

Dolar fiyatları 14 Ekim 2025 itibarıyla 41,82 seviyesine ulaşarak döviz piyasalarında kritik bir eşik oluşturdu. Bu fiyat, enflasyon, döviz arzı, talep ve siyasi gelişmeler gibi unsurların etkisiyle belirlendi. Yüksek enflasyon ve mali politikalar, yatırımcıların döviz stratejilerini etkiliyor. Doların artışı ithalat maliyetlerini artırabilirken, ihracatçılar için fırsatlar doğuruyor. Piyasa izleme ve müdahale stratejileri ise ekonomik istikrarı sağlamak açısından önem kazanıyor.

Dolar bugün kaç TL? 14 Ekim Salı 2025 dolar ne kadar?

Dolar fiyatları, 14 Ekim 2025 tarihinde saat 09.00 itibarıyla 41,82 seviyesinden işlem görmektedir. Bu fiyat, döviz piyasalarında önemli bir dönüm noktasıdır. Aynı zamanda ekonomik dinamikleri de yansıtmaktadır. Ülkemizdeki enflasyon, döviz arzı, talep ve siyasi gelişmeler, doların değerini etkileyen başlıca unsurlardır. Ayrıca, uluslararası ticaret de bu unsurlar arasında yer almaktadır. Yükselen dolara karşı diğer para birimlerinin durumu önem taşımaktadır.

Doların güncel fiyatı, birçok sektör için kritik bir öneme sahiptir. 41,82 seviyesindeki dolar, yerel piyasaları etkilemektedir. Bunun yanı sıra, küresel finansal sistem üzerindeki etkisi de hissedilmektedir. Yüksek enflasyon, mali politikaların değişkenliği ve global ekonomik belirsizlikler artmaktadır. Bu dönemde yatırımcılar, döviz piyasalarındaki dalgalanmalara dikkat etmelidir. Doların yükselişi, ithalat maliyetlerini artırabilir. İhracatçılar ise bu durumu fırsat olarak görebilir. Ancak dövizdeki dalgalanmalar, ekonomik istikrarı zorlaştırabilir. Bu nedenle, yetkililer müdahale stratejileri geliştirmektedir. Piyasa izleme faaliyetleri de önem kazanmaktadır. 41,82 seviyesindeki dolar fiyatı, mevcut ekonomik durumu şekillendirmektedir. Ayrıca, gelecekteki olası gelişmeleri de etkileme potansiyeline sahiptir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,82
41,83
% 0.05
09:35
Euro
48,41
48,43
% 0.02
09:35
İngiliz Sterlini
55,59
55,61
% -0.34
09:35
Avustralya Doları
27,04
27,06
% -0.68
09:35
İsviçre Frangı
52,04
52,08
% 0.14
09:35
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 1.03
09:30
Çin Yuanı
5,85
5,86
% -0.03
09:35
İsveç Kronu
4,39
4,39
% -0.2
09:35
