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Dolar bugün kaç TL? 14 Haziran Pazar 2026 dolar ne kadar?

14 Haziran 2026 tarihinde doların fiyatı 46,27 TL olarak belirlendi. Bu rakam, döviz pazarındaki dalgalanmalar ve ekonomik faktörlerle şekilleniyor. Doların yüksek seyri, yerli yatırımcılar için risk oluştururken, ithal ürünlere olan bağımlılığı artırıyor. Enflasyon ve faiz oranları gibi etkenler, Merkez Bankası'nın kararlarını etkileyebilir. Uzmanlar, bu gelişmelerin piyasalardaki istikrarı tehdit edebileceğine dikkat çekiyor.

Dolar bugün kaç TL? 14 Haziran Pazar 2026 dolar ne kadar?

14 Haziran 2026 tarihinde, sabah saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 46,27 TL olarak belirlendi. Bu seviyedeki rakam, döviz pazarındaki değişimlerin yanı sıra ekonomik faktörlerle şekilleniyor. Küresel piyasalar, enflasyon, faiz oranları ve jeopolitik gelişmeler, döviz kurlarında dalgalanmalara yol açıyor. Doların yüksek seyri, yerli yatırımcılar ve ithalatçılar için önemli bir risk oluşturuyor. Bu durum, Türk ekonomisinin genel sağlığına dair endişeleri artırmakta.

Döviz kurlarındaki artış, ithal ürünlere olan bağımlılığı artırıyor. Bu bağımlılık, yurtiçindeki fiyatları yukarı yönlü baskı altında tutabilir. Ayrıca, bu durum, Merkez Bankası'nın alacağı kararlar üzerinde etkili olacaktır. Uzmanlar, dolardaki yükselişin ekonomik istikrar üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların döviz piyasasına yönelik stratejilerini etkileyebilir. Piyasalarda dalgalanmaların devam etmesi muhtemeldir. Doların mevcut fiyatı, günlük bir veri değil. Aynı zamanda geniş bir ekonomik resmin parçası olarak ele alınmalıdır.

Dolar bugün kaç TL? 14 Haziran Pazar 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
46,25
46,29
% 0.15
23:59
Euro
53,53
53,60
% -0.16
23:59
İngiliz Sterlini
62,04
62,15
% -0.1
23:59
Avustralya Doları
32,59
32,61
% 0.1
23:59
İsviçre Frangı
58,04
58,08
% -0.12
23:59
Rus Rublesi
0,64
0,64
% -0.18
23:50
Çin Yuanı
6,84
6,84
% 0.14
23:59
İsveç Kronu
4,88
4,91
% 0.01
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
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