Dolar bugün kaç TL? 14 Haziran Pazar 2026 dolar ne kadar?

14 Haziran 2026 tarihinde, sabah saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 46,27 TL olarak belirlendi. Bu seviyedeki rakam, döviz pazarındaki değişimlerin yanı sıra ekonomik faktörlerle şekilleniyor. Küresel piyasalar, enflasyon, faiz oranları ve jeopolitik gelişmeler, döviz kurlarında dalgalanmalara yol açıyor. Doların yüksek seyri, yerli yatırımcılar ve ithalatçılar için önemli bir risk oluşturuyor. Bu durum, Türk ekonomisinin genel sağlığına dair endişeleri artırmakta.

Döviz kurlarındaki artış, ithal ürünlere olan bağımlılığı artırıyor. Bu bağımlılık, yurtiçindeki fiyatları yukarı yönlü baskı altında tutabilir. Ayrıca, bu durum, Merkez Bankası'nın alacağı kararlar üzerinde etkili olacaktır. Uzmanlar, dolardaki yükselişin ekonomik istikrar üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların döviz piyasasına yönelik stratejilerini etkileyebilir. Piyasalarda dalgalanmaların devam etmesi muhtemeldir. Doların mevcut fiyatı, günlük bir veri değil. Aynı zamanda geniş bir ekonomik resmin parçası olarak ele alınmalıdır.