Dolar bugün kaç TL? 14 Mayıs Perşembe 2026 dolar ne kadar?

Doların 14 Mayıs 2026 Günlük Performansı

Bugün, 14 Mayıs 2026'da saat 09:00 itibarıyla dolar 45,43 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, son günlerdeki piyasa dalgalanmalarının bir yansımasıdır. Ekonomik veriler ve uluslararası gelişmeler döviz kurlarını etkiliyor. Yatırımcılar için bu değişimler önemli bir referans noktası oluşturuyor. Enflasyon ve faiz politikaları, döviz piyasasındaki trendleri etkileyen temel faktörlerdir.

45,43 TL seviyesindeki dolar, ekonominin geleceği üzerine tartışmaları da beraberinde getiriyor. Yatırımcılar ve ekonomistler, dolardaki dalgalanmaların yönlerini değerlendiriyor. Yerel ve uluslararası ekonomik dinamikler, dikkatle izlenmeli. Doların gün içindeki alım-satım işlemlerinin seyri, piyasa katılımcıları için büyük önem taşıyor.