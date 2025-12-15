Dolar bugün kaç TL? 15 Aralık Pazartesi 2025 dolar ne kadar?

Dolar fiyatlarında 15 Aralık 2025 itibarıyla önemli gelişmeler yaşanıyor. Dolar/TL kuru, saat 09:00'da 42,69 seviyesine ulaştı. Bu durum gün içerisinde dikkat çekici bir konumda. Ekonomik göstergeler ve uluslararası gelişmeler, döviz kurlarını etkileyen unsurlar arasında. Türkiye'nin enflasyon oranları, mali politikaları ve cari açığı, dövizi doğrudan etkiliyor. Bu durum yatırımcılar için belirsizlik yaratıyor.

Doların mevcut seviyesi, piyasa spekülasyonları ve küresel ekonomik verilerle belirleniyor. Yatırımcılar, doların değerinin yükselip yükselemeyeceğini değerlendirmek için piyasayı gözlüyor. Bu süreçte, özellikle Merkez Bankası'nın kararları dikkatli bir şekilde izleniyor. Enflasyon oranlarındaki değişimler de döviz kuru üzerinde baskı oluşturabilir. 42,69 seviyesindeki dolar fiyatı, piyasa dinamiklerini ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri yansıtıyor.