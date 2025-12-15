FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 15 Aralık Pazartesi 2025 dolar ne kadar?

Dolar/TL kuru, 15 Aralık 2025 itibarıyla 42,69 seviyesine ulaştı. Bu durum, Türkiye'deki ekonomik göstergelerin ve uluslararası gelişmelerin etkisiyle belirsizlik yaratan bir ortam oluşturuyor. Yatırımcılar, doların gelecekteki değerini belirlemek için piyasa ve Merkez Bankası'nın kararlarını dikkatlice izliyor. Enflasyon oranları, mali politikalar ve cari açık, döviz kurlarındaki bu dalgalanmayı doğrudan etkiliyor.

Cansu Akalp

Dolar fiyatlarında 15 Aralık 2025 itibarıyla önemli gelişmeler yaşanıyor. Dolar/TL kuru, saat 09:00'da 42,69 seviyesine ulaştı. Bu durum gün içerisinde dikkat çekici bir konumda. Ekonomik göstergeler ve uluslararası gelişmeler, döviz kurlarını etkileyen unsurlar arasında. Türkiye'nin enflasyon oranları, mali politikaları ve cari açığı, dövizi doğrudan etkiliyor. Bu durum yatırımcılar için belirsizlik yaratıyor.

Doların mevcut seviyesi, piyasa spekülasyonları ve küresel ekonomik verilerle belirleniyor. Yatırımcılar, doların değerinin yükselip yükselemeyeceğini değerlendirmek için piyasayı gözlüyor. Bu süreçte, özellikle Merkez Bankası'nın kararları dikkatli bir şekilde izleniyor. Enflasyon oranlarındaki değişimler de döviz kuru üzerinde baskı oluşturabilir. 42,69 seviyesindeki dolar fiyatı, piyasa dinamiklerini ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri yansıtıyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,69
42,70
% 0.23
23:59
Euro
50,15
50,17
% 0.06
23:59
İngiliz Sterlini
57,06
57,09
% -0.02
23:59
Avustralya Doları
28,39
28,41
% 0.04
23:59
İsviçre Frangı
53,61
53,65
% 0.06
23:59
Rus Rublesi
0,53
0,54
% 0.51
23:50
Çin Yuanı
6,05
6,05
% 0.18
23:59
İsveç Kronu
4,60
4,61
% -0.03
23:59
