FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 15 Kasım Cumartesi 2025 dolar ne kadar?

Döviz piyasasında 15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla dolar, 42,25 TL olarak belirlendi. Bu durum, Türk lirasının uluslararası alandaki değer kaybını gözler önüne serdi. Yükselen döviz kurları, enflasyon oranlarını ve yurtiçindeki maliyetleri etkileyerek tüketici fiyatlarını artırma potansiyeline sahip. Yatırımcılar için kaygı kaynağı olan bu gelişme, yerli üreticilerin rekabet gücünü zayıflatabilir ve ticaret yapan işletmelere de olumsuz yönde yansıyabilir.

Dolar bugün kaç TL? 15 Kasım Cumartesi 2025 dolar ne kadar?
Ezgi Sivritepe

15 Kasım 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 42,25 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasasında önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Türk lirasının uluslararası alandaki değer kaybını gösteriyor. Ekonomik göstergeler, enflasyon oranları ve siyasi gelişmeler göz önüne alındığında, doların bu seviyeye yükselmesi endişe yaratıyor. Yatırımcılar için bu durum kaygı kaynağı haline geliyor.

Döviz kurlarındaki dalgalanma, yurtiçi ürünlerin maliyetlerini artırma potansiyeli taşıyor. Bu durum, tüketici fiyatlarına etki edebilir. Doların 42,25 TL'lik değeri, ticaret yapan işletmeler üzerinde de etkili oluyor. Bu artış, bireysel tasarruf sahiplerini de etkiliyor. Döviz kurlarındaki yükseliş, ithalat maliyetlerini artırıyor. Yerli üreticilerin rekabet gücünü zayıflatabilir.

Günümüz ekonomik koşullarında döviz kurlarındaki artış, yatırımcılar için yeni stratejiler geliştirmeyi gerektiriyor. Bu gelişmeler, piyasalarda daha dikkatli bir yaklaşım sergilemenin önemini ortaya koyuyor. Önümüzdeki günlerde dolardaki seyrin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Yatırımcılar, bu süreci dikkatle izlemek durumundalar.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,17
42,32
% -0.01
23:59
Euro
49,02
49,24
% -0.28
23:59
İngiliz Sterlini
55,52
55,83
% -0.29
23:59
Avustralya Doları
27,56
27,66
% 0.1
23:59
İsviçre Frangı
53,10
53,31
% -0.13
23:59
Rus Rublesi
0,52
0,52
% -0.25
23:50
Çin Yuanı
5,94
5,96
% -0.05
23:59
İsveç Kronu
4,46
4,48
% -0.54
23:59
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı! Fiyatları ne kadar?Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı! Fiyatları ne kadar?
Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldiGece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.