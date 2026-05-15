Dolar bugün kaç TL? 15 Mayıs Cuma 2026 dolar ne kadar?

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar, 45,54 TL seviyesinden işlem görmektedir. Doların bu fiyatı, birçok faktörden etkilenmektedir. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye’nin ekonomik durumu ve enflasyon oranları, bunlar arasında yer almaktadır. Son dönemlerdeki jeopolitik gelişmeler, döviz kurlarında önemli değişimlere neden olmaktadır. Ayrıca, merkezi bankaların para politikaları da etkili olmaktadır. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki dalgalanmaları dikkatle izlemektedir. Stratejilerini buna göre şekillendirmektedir.

Doların 45,54 TL seviyesine ulaşması, yerel ekonomide önemli yansımaları beraberinde getirmektedir. İthalat maliyetleri artmaktadır. Bu durum enflasyonu tetiklemekte ve genel tüketici fiyatlarını etkilemektedir. Hanehalkı bütçeleri zorlanmaktadır. Dolayısıyla, doların yükselişi, ekonomik istikrar açısından dikkate alınması gereken bir durumdur. Gelecekte yaşanacak olası gelişmeler, doların seyri üzerinde etkili olacaktır. Yatırımcıların ve ekonomistlerin bu durumu yakından takip etmesi önemlidir.