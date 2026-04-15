  2. FİNANS
Dolar bugün kaç TL? 15 Nisan Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

15 Nisan 2026 tarihinde doların değeri 44,74 TL olarak belirlendi. Bu rakam, Türkiye ekonomisindeki enflasyon ve siyasal gelişmelerle doğrudan ilişkili. Son ekonomik veriler, dolara talebi artırarak kurlar üzerindeki baskıyı yükseltti. Yerel para biriminin değer kaybı dikkat çekici bir durum oluşturdu. Doların yükselişi, Türk lirasının satın alma gücündeki daralmayı gösteriyor. Yatırımcıların dolardaki gelişmeleri dikkatle izlemesi gerekiyor.

Dolar bugün kaç TL? 15 Nisan Çarşamba 2026 dolar ne kadar?
Cansu Çamcı

15 Nisan 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 44,74 TL olarak belirlendi. Bu değer, uluslararası piyasalardaki döviz kurlarındaki dalgalanmaları yansıtıyor. Türkiye ekonomisindeki enflasyon oranları ve siyasal gelişmelerle doğrudan bağlantılı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ekonomik veriler, yatırımcıların dolara olan talebini etkiledi. Bu durum, kurlar üzerindeki baskıyı artırdı. Ayrıca, yerel para biriminin değer kaybı da dikkat çekti. Doların bu seviyeleri, Türk lirasının satın alma gücündeki önemli bir daralmanın göstergesi. Döviz dalgalanmaları, ekonomideki belirsizlikleri yeniden gündeme getiriyor.

Doların gelecekteki seyri, siyasi stabilite ile mali politikalar arasında sıkı bir ilişkiye sahip. Küresel ekonomik trendler de bu süreci etkiliyor. Merkez Bankası'nın alacağı kararlar, döviz müdahale stratejileri ile birlikte dolar fiyatlarını belirleyecek. Yatırımcılar ve ihracatçılar, dolardaki güncel durumu dikkatle izlemeli. Kur, ekonomik sürdürülebilirlik ve ticaret dengesi açısında kritik bir rol oynuyor. Önümüzdeki günlerde dolardaki fiyat hareketlerinin nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

Dolar bugün kaç TL? 15 Nisan Çarşamba 2026 dolar ne kadar? 1

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,74
44,76
% 0.05
09:39
Euro
52,78
52,80
% 0
09:39
İngiliz Sterlini
60,72
60,74
% 0.03
09:39
Avustralya Doları
31,94
31,96
% 0.25
09:39
İsviçre Frangı
57,26
57,30
% 0.01
09:39
Rus Rublesi
0,59
0,59
% 0.44
09:30
Çin Yuanı
6,56
6,57
% 0
09:39
İsveç Kronu
4,87
4,87
% 0.04
09:39
İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

Şanlıurfa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni gelişme! 4 kişi görevden uzaklaştırıldı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

21 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

