Dolar bugün kaç TL? 15 Nisan Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

15 Nisan 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 44,74 TL olarak belirlendi. Bu değer, uluslararası piyasalardaki döviz kurlarındaki dalgalanmaları yansıtıyor. Türkiye ekonomisindeki enflasyon oranları ve siyasal gelişmelerle doğrudan bağlantılı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ekonomik veriler, yatırımcıların dolara olan talebini etkiledi. Bu durum, kurlar üzerindeki baskıyı artırdı. Ayrıca, yerel para biriminin değer kaybı da dikkat çekti. Doların bu seviyeleri, Türk lirasının satın alma gücündeki önemli bir daralmanın göstergesi. Döviz dalgalanmaları, ekonomideki belirsizlikleri yeniden gündeme getiriyor.

Doların gelecekteki seyri, siyasi stabilite ile mali politikalar arasında sıkı bir ilişkiye sahip. Küresel ekonomik trendler de bu süreci etkiliyor. Merkez Bankası'nın alacağı kararlar, döviz müdahale stratejileri ile birlikte dolar fiyatlarını belirleyecek. Yatırımcılar ve ihracatçılar, dolardaki güncel durumu dikkatle izlemeli. Kur, ekonomik sürdürülebilirlik ve ticaret dengesi açısında kritik bir rol oynuyor. Önümüzdeki günlerde dolardaki fiyat hareketlerinin nasıl şekilleneceği merak ediliyor.