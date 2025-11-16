Dolar bugün kaç TL? 16 Kasım Pazar 2025 dolar ne kadar?

16 Kasım 2025 tarihinde saat 09:00'da doların fiyatı 42,25 TL olarak belirlendi. Bu rakam, döviz piyasalarındaki dalgalanmaları gözler önüne seriyor. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler doları etkiliyor. Analistler, enflasyon ve faiz oranlarının etkilerini vurguluyor. Dış ticaret dengesi de döviz kurlarını etkileyen bir diğer faktör. Bu faktörlerin döviz kurlarındaki hareketleri etkilemeye devam edeceği düşünülüyor.

Doların 42,25 TL olması, gelecekteki piyasa dinamikleri için kritik bir gösterge. Ayrıca olası stratejiler hakkında da ipuçları veriyor.