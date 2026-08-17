Dolar bugün kaç TL? 17 Ağustos Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

17 Ağustos 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar, 47,90 TL olarak belirlendi. Bu seviyede dolar, Türk lirası karşısında stabil bir seyir izliyor. Küresel piyasalarda dolara olan talep artıyor. Türkiye’nin ekonomik verileri ve enflasyon oranları, döviz fiyatlarını tehdit eden faktörler arasında yer alıyor. Yükselen enflasyon ve faiz oranları, yatırımcıları döviz kurlarına karşı dikkatli olmaya itiyor.

Döviz piyasalarındaki dalgalanmalar, belirsizlik yaratıyor. Ancak 47,90 TL seviyesinde sabit kalan dolar, birçok işletme ve birey için ortak bir fiyat noktası haline geldi. İthalat yapan firmalar, bu stabiliteyi dikkate alarak stok yönetimlerini ve fiyatlandırma stratejilerini gözden geçirebilir. Ekonomi uzmanları, bu seviyelerin sürdürülmesinin Türkiye'nin dış ticaret dengesi üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekiyor. Doların gelecekte nasıl bir seyr izleyeceği ise halen merak konusu.