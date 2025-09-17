Dolar bugün kaç TL? 17 Eylül Çarşamba 2025 dolar ne kadar?

17 Eylül 2025 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 41,29 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalarla şekillendi. Global ekonomik koşullar da bu etkiyi artırdı. Son dönemde Türkiye ile uluslararası piyasalar arasındaki ticaret hacmi arttı. Bu durum, doların TL karşısındaki değerindeki değişimleri hızlandırdı. Yatırımcılar, enflasyon ve faiz oranları gibi makroekonomik faktörleri yakından takip ediyor. Doların seyri, günlük harcamalar ve uzun vadeli yatırım kararları üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Piyasalardaki volatilite, döviz yatırımcılarının stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.