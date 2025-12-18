FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 18 Aralık Perşembe 2025 dolar ne kadar?

Doların fiyatı, 18 Aralık 2025'te 42,73 TL olarak belirlendi. Bu seviye, döviz piyasasındaki dalgalanmaları ve merkez bankası politikalarının etkilerini yansıtıyor. Yatırımcılar için önemli bir karar noktası oluşturan bu durum, ekonomik istikrarı ve tüketici güvenini doğrudan etkileyebilir. Doların seyri, ithalat ve ihracat maliyetleri üzerinde değişikliklere neden olacak. Ekonomik dinamikler üzerindeki etki, dikkatle izlenmeli.

Dolar bugün kaç TL? 18 Aralık Perşembe 2025 dolar ne kadar?
Ezgi Sivritepe

Doların fiyatı, 18 Aralık 2025'te saat 09:00 itibarıyla 42,73 TL olarak belirlendi. Bu seviye, döviz piyasasında dalgalanmaların etkisini yansıtıyor. Enflasyon ve merkez bankası politikaları, döviz kurlarını etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca uluslararası piyasalardaki gelişmeler de önemli. Yatırımcılar için bu fiyat, alım satım kararlarının yeniden gözden geçirilmesi açısından dikkat çekici bir aralık oluşturuyor.

Doların artışı veya azalması, ekonomik istikrar üzerinde etkiler yaratır. Tüketici güveni de bu durumlardan etkilenebilir. 42,73 TL'lik fiyat, yerli para biriminin değer kaybıyla belirlendi. İthalat maliyetleri bu yüzden artabilir. İhracatçılar açısından ise yeni fırsatlar doğabilir. Bu durum, dövizle işlem yapan firmalar ve bireysel yatırımcılar üzerinde psikolojik etkiler yaratabilir. Doların seyri, Türkiye'nin ekonomik görünümünü şekillendirir.

Yatırımcıların geleceğe yönelik öngörülerinde önemli bir gösterge olmaya devam edecek. Doların hareketleri, piyasalardaki genel durumu yansıtır. Bu nedenle dikkatle izlenmesi gereken bir konudur. Yüksek volatilite, yatırımcıların risk iştahını etkileyebilir. Herkesin takip ettiği bu süreç, ekonomik dinamikler üzerine geniş bir etki yapar. Kısa vadeli dalgalanmalar, uzun vadeli stratejileri de etkiler.

Dolar bugün kaç TL? 18 Aralık Perşembe 2025 dolar ne kadar? 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakanlık ifşa etti: Raflardan kaldırıldıBakanlık ifşa etti: Raflardan kaldırıldı
ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azaldıABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azaldı

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,71
42,76
% 0.03
09:29
Euro
50,25
50,33
% 0.22
09:29
İngiliz Sterlini
57,20
57,26
% 0.13
09:29
Avustralya Doları
28,20
28,24
% 0.04
09:29
İsviçre Frangı
53,71
53,78
% 0.11
09:29
Rus Rublesi
0,53
0,53
% -0.49
09:20
Çin Yuanı
6,07
6,08
% 0.08
09:29
İsveç Kronu
4,59
4,60
% 0.11
09:29
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.