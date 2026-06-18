Dolar bugün kaç TL? 18 Haziran Perşembe 2026 dolar ne kadar?

18 Haziran 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla Dolar/TL kuru 46,44 seviyesindedir. Bu rakam döviz pazarındaki dalgalanmaları ve ekonomik gelişmeleri yansıtır. Doların tarihi yükselişi, yatırımcıların ve analistlerin ilgisini çekiyor. Hem yurtiçindeki ekonomik göstergeler hem de uluslararası ticaret dinamikleri, dolara olan talepte etkilidir.

Döviz piyasasındaki bu yüksek seviye, Türkiye'deki enflasyon, faiz oranları ve dış ticaret açığı ile ilişkilidir. Yerel yatırımcılar, yükselen döviz kurlarına karşı tasarruflarını korumaya çalışıyor. Bu nedenle alternatif yatırım araçlarına yöneliyorlar. İhracatçı firmalar için döviz fiyatlarının artışı avantajlı olabilir. Ancak yüksek döviz maliyetleri, tüketim mallarının fiyatlarını artırabilir. Bu durum yurtiçi enflasyon üzerinde olumsuz bir etki yaratır. Tüm bu dinamikler, dolarla ilgili gelişmeleri takip etmeyi gerektiriyor.