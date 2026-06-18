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Dolar bugün kaç TL? 18 Haziran Perşembe 2026 dolar ne kadar?

18 Haziran 2026 tarihinde Dolar/TL kuru 46,44 seviyesine ulaşarak döviz pazarındaki dalgalanmaların ve ekonomik gelişmelerin seyrini gözler önüne serdi. Doların tarihi yükselişi, yatırımcı ve analistlerin dikkatini çekmektedir. Türkiye'deki enflasyon, faiz oranları ve dış ticaret açığı gibi etkenler, dolara olan talebi etkiliyor. Yükselen döviz kurları, yerli yatırımcıların alternatif araçlara yönelmesine neden olurken, ihracatçılar için avantaj sağlıyor.

Dolar bugün kaç TL? 18 Haziran Perşembe 2026 dolar ne kadar?

18 Haziran 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla Dolar/TL kuru 46,44 seviyesindedir. Bu rakam döviz pazarındaki dalgalanmaları ve ekonomik gelişmeleri yansıtır. Doların tarihi yükselişi, yatırımcıların ve analistlerin ilgisini çekiyor. Hem yurtiçindeki ekonomik göstergeler hem de uluslararası ticaret dinamikleri, dolara olan talepte etkilidir.

Döviz piyasasındaki bu yüksek seviye, Türkiye'deki enflasyon, faiz oranları ve dış ticaret açığı ile ilişkilidir. Yerel yatırımcılar, yükselen döviz kurlarına karşı tasarruflarını korumaya çalışıyor. Bu nedenle alternatif yatırım araçlarına yöneliyorlar. İhracatçı firmalar için döviz fiyatlarının artışı avantajlı olabilir. Ancak yüksek döviz maliyetleri, tüketim mallarının fiyatlarını artırabilir. Bu durum yurtiçi enflasyon üzerinde olumsuz bir etki yaratır. Tüm bu dinamikler, dolarla ilgili gelişmeleri takip etmeyi gerektiriyor.

Dolar bugün kaç TL? 18 Haziran Perşembe 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
46,44
46,45
% 0.18
09:18
Euro
53,51
53,52
% 0.03
09:18
İngiliz Sterlini
61,84
61,85
% 0.01
09:18
Avustralya Doları
32,65
32,67
% 0.44
09:18
İsviçre Frangı
58,11
58,15
% 0.27
09:18
Rus Rublesi
0,63
0,63
% -0.42
09:10
Çin Yuanı
6,87
6,87
% 0.36
09:18
İsveç Kronu
4,89
4,90
% 0.4
09:18
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
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