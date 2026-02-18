Dolar bugün kaç TL? 18 Şubat Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

Dolar fiyatları, 18 Şubat 2026 sabahı saat 09.00 itibarıyla 43,74 TL olarak belirlendi. Bu rakam döviz piyasasında önemli bir etki yarattı. Türkiye’nin ekonomik durumu ve enflasyon oranları, doların Türk Lirası karşısındaki değerini etkiliyor. Yatırımcılar ve işlemciler, doların artış ya da düşüş eğilimlerini dikkatle izliyor. Stratejilerini bu verilere göre şekillendiriyorlar.

Döviz kurlarındaki dalgalanmaların sebepleri, sadece yurtiçindeki ekonomik verilerle sınırlı değil. Uluslararası gelişmeler de durumu etkilemektedir. 43,74 seviyesindeki dolar, dış ticaret dengesi ile yurtdışı yatırımları gibi birçok faktörle bağlantılı durumda. Jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların dikkatle takip ettiği bir konu haline geldi. Ekonomiye dair yeni veriler ve açıklamalar, piyasada dalgalanmalara yol açabilir. Dolayısıyla dolar fiyatlarının nasıl şekilleneceği, dikkatli bir analiz gerektiriyor.