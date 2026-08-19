FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 19 Ağustos Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

Doların 19 Ağustos 2026 itibarıyla 47,93 TL olarak belirlenmesi, döviz piyasalarında önemli dalgalanmalara işaret ediyor. Bu durum, yatırımcıları ve ekonomistleri derinden etkiliyor. Özellikle ithalatçı firmalar, döviz kurundaki artışlardan olumsuz etkilenirken, yurtiçindeki yatırımcılar stratejilerini gözden geçirmek zorunda kalıyor. Doların bu seviyesi, Türkiye ekonomisinde enflasyonist baskıları artırabilir.

Dolar bugün kaç TL? 19 Ağustos Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

Doların fiyatı 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 47,93 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarındaki dalgalanmaları yansıtıyor. Yatırımcılar ve ekonomistler üzerinde önemli bir etki yaratmakta. Son yıllarda dalgalı döviz kurları, ticarette belirsizlikler ve küresel ekonomik gelişmelerle yakından ilişkilidir. Doların bu seviyeden işlem görmesi, yerel para birimi üzerindeki baskıları artırabilir. Bu durum Türkiye ekonomisinde enflasyonist etkiler doğurabilir.

Dolar fiyatındaki bu artış, ithalatı yüksek olan sektörler için risk taşıyor. İthalatçı firmalar döviz kurundaki yükselişlerden etkileniyor. Fiyat artışına gitme yoluna gidebilirler. Yurtiçindeki yatırımcılar ise artan dolara karşı strateji geliştirmek zorundalar. Döviz durumuna bağlı olarak yatırım kararlarını yeniden gözden geçirmeleri gerekiyor. Doların mevcut seviyesi piyasalardaki risk algısını etkiliyor. Ekonomik beklentileri şekillendiren kritik bir faktör olmayı sürdürüyor.

Dolar bugün kaç TL? 19 Ağustos Çarşamba 2026 dolar ne kadar? 1

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece bile mesai yaptılar: Yetiştirmek için ailece çalıştılarGece bile mesai yaptılar: Yetiştirmek için ailece çalıştılar
Telefon üstüne telefon geliyordu: Şimdi sorup kapatıyorlar 'Böylesini görmedim'Telefon üstüne telefon geliyordu: Şimdi sorup kapatıyorlar 'Böylesini görmedim'

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
47,93
47,94
% 0.05
09:22
Euro
55,62
55,64
% 0.24
09:22
İngiliz Sterlini
65,02
65,04
% 0.23
09:22
Avustralya Doları
33,91
33,92
% -0.11
09:22
İsviçre Frangı
59,13
59,17
% 0.31
09:22
Rus Rublesi
0,56
0,56
% -0.17
09:20
Çin Yuanı
7,11
7,11
% 0.18
09:22
İsveç Kronu
5,03
5,04
% 0.19
09:22
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Mert Yazıcıoğlu imajını yeniledi: Görenler tanıyamadı

Mert Yazıcıoğlu imajını yeniledi: Görenler tanıyamadı

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.