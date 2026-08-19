Dolar bugün kaç TL? 19 Ağustos Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

Doların fiyatı 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 47,93 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarındaki dalgalanmaları yansıtıyor. Yatırımcılar ve ekonomistler üzerinde önemli bir etki yaratmakta. Son yıllarda dalgalı döviz kurları, ticarette belirsizlikler ve küresel ekonomik gelişmelerle yakından ilişkilidir. Doların bu seviyeden işlem görmesi, yerel para birimi üzerindeki baskıları artırabilir. Bu durum Türkiye ekonomisinde enflasyonist etkiler doğurabilir.

Dolar fiyatındaki bu artış, ithalatı yüksek olan sektörler için risk taşıyor. İthalatçı firmalar döviz kurundaki yükselişlerden etkileniyor. Fiyat artışına gitme yoluna gidebilirler. Yurtiçindeki yatırımcılar ise artan dolara karşı strateji geliştirmek zorundalar. Döviz durumuna bağlı olarak yatırım kararlarını yeniden gözden geçirmeleri gerekiyor. Doların mevcut seviyesi piyasalardaki risk algısını etkiliyor. Ekonomik beklentileri şekillendiren kritik bir faktör olmayı sürdürüyor.