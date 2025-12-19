FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 19 Aralık Cuma 2025 dolar ne kadar?

19 Aralık 2025 itibarıyla dolar, 42,81 TL seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Bu durum, döviz piyasasında dalgalanmalara yol açmaktadır. Türk lirasının değer kaybı, yüksek enflasyon ve dış ticaret açığının etkileriyle artış göstermektedir. Ekonomik belirsizlikler, bireysel ve kurumsal yatırımları etkilemekte, dolar fiyatlarının yükselmesine neden olmaktadır. Uzmanlar, dalgalanmaların ihracat üzerinde etkili olabileceğini ifade etmektedir.

Dolar bugün kaç TL? 19 Aralık Cuma 2025 dolar ne kadar?
Cansu Akalp

19 Aralık 2025 tarihi itibarıyla dolar, saat 09:00'da 42,81 TL seviyesinde işlem gördü. Bu durum, döviz kurlarında dalgalı bir seyir olduğunu göstermektedir. Son dönemdeki ekonomik gelişmeler ve global piyasalardaki belirsizlikler, Türk lirasının değer kaybını tetiklemektedir. Yüksek enflasyon oranları ve dış ticaret açığı, yatırımcıların döviz talebini artırmaktadır. Bu da dolar fiyatlarının yükselmesine neden olmaktadır.

Döviz piyasasındaki hareketlilik, Türkiye'nin ekonomik dinamiklerini etkilemektedir. Doların 42,81 TL seviyesinde kalması, bireysel yatırımcılar ve kurumsal şirketler için riskler taşımaktadır. Uzmanlar, dalgalanmaların ihracatçı firmaların kârlılığını olumlu etkileyebileceğini belirtmektedir. Ancak yurtiçindeki mal ve hizmet fiyatlarının artmasına yol açabilir. Önümüzdeki günlerde dolar fiyatlarının yönü, piyasalardaki gelişmelere bağlıdır. Uluslararası ekonomik trendler de vurgulanmalıdır.

Dolar bugün kaç TL? 19 Aralık Cuma 2025 dolar ne kadar? 1

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,81
42,81
% 0.19
09:30
Euro
50,18
50,24
% 0.04
09:30
İngiliz Sterlini
57,28
57,32
% 0.14
09:30
Avustralya Doları
28,28
28,29
% 0.14
09:30
İsviçre Frangı
53,86
53,88
% 0.11
09:30
Rus Rublesi
0,53
0,53
% -0.25
09:30
Çin Yuanı
6,08
6,09
% 0.15
09:30
İsveç Kronu
4,60
4,61
% 0.08
09:30
