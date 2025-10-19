Dolar bugün kaç TL? 19 Ekim Pazar 2025 dolar ne kadar?

19 Ekim 2025 tarihinde saat 09.00 itibarıyla doların fiyatı 41,90 TL olarak belirlendi. Yerel ekonomik istikrarın sağlanması için döviz kurlarındaki hareketlilik dikkatle izlenmektedir. Yatırımcılar ve tüketiciler açısından bu durum oldukça önemlidir.

Doların 41,90 TL’de seyretmesi piyasada farklı yorumlara neden oluyor. Özellikle doların uluslararası piyasalardaki değeri önemlidir. Türkiye’nin dış ticaret ilişkileri de önümüzdeki günlerde kur üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle yatırımcıların ve ekonomi uzmanlarının gözleri döviz kurlarındaki değişimlerde ve ekonomik verilerde olacak.