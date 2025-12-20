Dolar bugün kaç TL? 20 Aralık Cumartesi 2025 dolar ne kadar?

20 Aralık 2025 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 42,80 TL olarak belirlendi. Bu rakam döviz kurlarındaki dalgalanmaların bir yansımasıdır. Geçtiğimiz yıl, jeopolitik gelişmeler önemli oldu. Ekonomik veriler ve merkez bankası politikaları da etkiliydi. Doların Türk Lirası karşısındaki değeri, bu başlıca faktörlerden etkilendi.

Doların bu seviyede kalması, yatırımcılar için önemli bir göstergedir. Doların zayıf seyretmesi, ithal maliyetleri üzerinde doğrudan etkilidir. Bu durum, birçok sektörde fiyat artışlarına yol açabiliyor. Ayrıca, uluslararası piyasalarda dolara olan talep de kritik bir faktördür.

Ekonomik büyümeye dair belirsizlikler, ilerleyen dönemlerde doların seyrini etkileyebilir. 42,80 TL, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bir seviyedir. Piyasanın dinamiklerine göre bu değerin altında veya üstünde yeni dengelerin oluşma potansiyeli bulunuyor. Doların piyasa hareketleri, ekonomik gelişmelerle paralellik gösteriyor. Bu nedenle, yatırımcıların dikkatli olması önem taşımaktadır.