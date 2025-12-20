FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 20 Aralık Cumartesi 2025 dolar ne kadar?

20 Aralık 2025 tarihi itibarıyla dolar, 42,80 TL seviyesinden işlem görüyor. Bu değer, döviz kurlarındaki dalgalanmaların bir sonucu olarak belirlenmiştir. Enflasyon oranlarının yükselmesi ve dış ticaret açığı gibi faktörler, yerel para biriminin değer kaybetmesine neden oldu. Yatırımcılar, doların bu seviyedeki seyrini dikkatle izlemeli. Ekonomik gelişmeler, dolara olan talebi ve fiyatları doğrudan etkilemektedir.

Ezgi Sivritepe

20 Aralık 2025 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 42,80 TL olarak belirlendi. Bu rakam döviz kurlarındaki dalgalanmaların bir yansımasıdır. Geçtiğimiz yıl, jeopolitik gelişmeler önemli oldu. Ekonomik veriler ve merkez bankası politikaları da etkiliydi. Doların Türk Lirası karşısındaki değeri, bu başlıca faktörlerden etkilendi.

Doların bu seviyede kalması, yatırımcılar için önemli bir göstergedir. Doların zayıf seyretmesi, ithal maliyetleri üzerinde doğrudan etkilidir. Bu durum, birçok sektörde fiyat artışlarına yol açabiliyor. Ayrıca, uluslararası piyasalarda dolara olan talep de kritik bir faktördür.

Ekonomik büyümeye dair belirsizlikler, ilerleyen dönemlerde doların seyrini etkileyebilir. 42,80 TL, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bir seviyedir. Piyasanın dinamiklerine göre bu değerin altında veya üstünde yeni dengelerin oluşma potansiyeli bulunuyor. Doların piyasa hareketleri, ekonomik gelişmelerle paralellik gösteriyor. Bu nedenle, yatırımcıların dikkatli olması önem taşımaktadır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,80
42,80
% 0.17
23:59
Euro
50,14
50,18
% -0.07
23:59
İngiliz Sterlini
57,20
57,30
% 0.06
23:59
Avustralya Doları
28,29
28,30
% 0.16
23:59
İsviçre Frangı
53,79
53,82
% 0
23:59
Rus Rublesi
0,53
0,54
% -0.41
23:50
Çin Yuanı
6,08
6,09
% 0.17
23:59
İsveç Kronu
4,62
4,62
% 0.31
23:59
