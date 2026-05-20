Dolar bugün kaç TL? 20 Mayıs Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

Döviz Piyasasında Doların Durumu

20 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla doların değeri, saat 09:00’da 45,59 TL olarak belirlenmiştir. Son yıllarda ekonomik dalgalanmalar yaşanmaktadır. Global piyasalardaki belirsizlikler, döviz kurlarını doğrudan etkilemektedir. Doların bu seviyede fiyatlanması, ithalat ve ihracat yapan firmalar için önemli bir gösterge olmaktadır. Yerel para birimlerinin değer kaybı, ekonomik dengelerin değişmesine neden olmaktadır. Bu durum, yatırımcıların döviz yatırımlarına olan talebini artırmaktadır.

Döviz piyasasında dolara olan talep, global ekonomik gelişmelere paralel olarak artış göstermektedir. Türkiye'nin ekonomik performansı, enflasyon oranları ve faiz politikaları önemli faktörler arasında yer almaktadır. Dolar, 45,59 TL seviyesindeki değeri ile yatırımcıların dikkatle takip ettiği bir konu olmaktadır. Gelecekteki ekonomik beklentiler ile ilgili önemli ipuçları sunmaktadır. Piyasa dinamikleri, yerel ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda doları etkilemektedir.