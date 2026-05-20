Çalışan maaş hesaba yattığında görecek: Mayısta ek gelir hesabı

Mayıs ayı, 1 Mayıs, 19 Mayıs ve Kurban Bayramı ile birlikte pek çok resmi tatilin olduğu bir ay oluyor. İş Kanunu'na göre resmi tatillerde uygulanan çift yevmiye sistemi kapsamında çalışanlar, mayıs maaşlarında normal ücretlerine ek olarak ciddi bir gelir elde edecek. Eğer bir çalışan mayıs ayında bu belirtilen bayramların tamamında çalışırsa mayıs sonu itibarıyla maaşına 6,5 günlük ilave mesai ücreti yansıyacak.

Hande Dağ

Milyonlarca çalışan, mayıs ayındaki resmi tatillerde yapacağı mesailerde ne kadar ek mesai ücreti alacağını merak ediyor. İşte mayıs ayında, 1 Mayıs, 19 Mayıs ve Kurban Bayramı tatili dahil edildiğinde 6,5 günlük bu çalışma için alınacak ilave mesai ücreti ile ilgili detaylar...

Türkiye Gazetesi'nden Cemal Emre Kurt'un haberine göre; asgari ücretli bir çalışanın günlük brüt ücreti yaklaşık 1101 TL, net ücreti 935,85 TL olurken Kurban Bayramı süresince arefe günü yarım gün, bayramın dört günü tam olmak üzere toplam 4,5 gün üzerinden yapılan hesaplamaya göre, asgari ücretli bir çalışan yaklaşık 4 bin 950 TL brüt, kesintiler sonrası ise 4 bin 211 TL net ek gelir elde edecek.

Mayıs ayında iki resmi tatil ile Kurban Bayramı'nın arefe dahil 4,5 günlük süresi ile beraber değerlendirildiğinde ise toplam 6,5 günlük ek mesai hakkı doğduğu belirtildi. Buna göre ise söz konusu günlerin tamamında çalışan bir asgari ücretlinin, yaklaşık 7 bin TL brüt, kesintiler sonrası da yaklaşık 6 bin 100 TL ek ödeme almaya hak kazanacağı aktarıldı.

İŞTE MAAŞA GÖRE HESAPLAMA

Net maaş: 40.000 TL
Günlük Net ücret: 1.333 TL
4,5 Gün (Bayram): 6.000 TL
6,5 Gün (Mayıs ayı): 8.666 TL

Net maaş: 50.000 TL
Günlük Net ücret: 1.666 TL
4,5 Gün (Bayram): 7.500 TL
6,5 Gün (Mayıs ayı): 10.833 TL

Net maaş: 60.000 TL
Günlük Net ücret: 2.000 TL
4,5 Gün (Bayram): 9.000 TL
6,5 Gün (Mayıs ayı): 13.000 TL

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

