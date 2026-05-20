Çalışan maaş hesaba yattığında görecek: Mayısta ek gelir hesabı

Milyonlarca çalışan, mayıs ayındaki resmi tatillerde yapacağı mesailerde ne kadar ek mesai ücreti alacağını merak ediyor. İşte mayıs ayında, 1 Mayıs, 19 Mayıs ve Kurban Bayramı tatili dahil edildiğinde 6,5 günlük bu çalışma için alınacak ilave mesai ücreti ile ilgili detaylar...

Türkiye Gazetesi'nden Cemal Emre Kurt'un haberine göre; asgari ücretli bir çalışanın günlük brüt ücreti yaklaşık 1101 TL, net ücreti 935,85 TL olurken Kurban Bayramı süresince arefe günü yarım gün, bayramın dört günü tam olmak üzere toplam 4,5 gün üzerinden yapılan hesaplamaya göre, asgari ücretli bir çalışan yaklaşık 4 bin 950 TL brüt, kesintiler sonrası ise 4 bin 211 TL net ek gelir elde edecek.

Mayıs ayında iki resmi tatil ile Kurban Bayramı'nın arefe dahil 4,5 günlük süresi ile beraber değerlendirildiğinde ise toplam 6,5 günlük ek mesai hakkı doğduğu belirtildi. Buna göre ise söz konusu günlerin tamamında çalışan bir asgari ücretlinin, yaklaşık 7 bin TL brüt, kesintiler sonrası da yaklaşık 6 bin 100 TL ek ödeme almaya hak kazanacağı aktarıldı.

İŞTE MAAŞA GÖRE HESAPLAMA

Net maaş: 40.000 TL

Günlük Net ücret: 1.333 TL

4,5 Gün (Bayram): 6.000 TL

6,5 Gün (Mayıs ayı): 8.666 TL

Net maaş: 50.000 TL

Günlük Net ücret: 1.666 TL

4,5 Gün (Bayram): 7.500 TL

6,5 Gün (Mayıs ayı): 10.833 TL

Net maaş: 60.000 TL

Günlük Net ücret: 2.000 TL

4,5 Gün (Bayram): 9.000 TL

6,5 Gün (Mayıs ayı): 13.000 TL