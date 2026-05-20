FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kurban Bayramı öncesi hareketlilik! Tanesini 40 liradan yapıyorlar

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılarda hareketlilik yaşanırken, kurbana acı çektirmemek için kimi vatandaş yeni bıçak almayı tercih ederken kimisi de biletmeyi tercih ediyor.

Kurban Bayramı öncesi hareketlilik! Tanesini 40 liradan yapıyorlar

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi çarşı ve pazarda hareketlilik başladı. Hareketliliğin yoğun olarak yaşandığı yerlerden biri de bıçakçılar oldu. Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte Erzincan’da bazı vatandaşlar, kurban kesimi için yeni bıçak almayı tercih ederken, bazıları da eski bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor.

BIÇAKÇILAR KURBAN KESİMİ İÇİN TAVSİYELERDE BULUNDU

Eski bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşlar bileyicilerin yolunu tutarken bıçak bileme ustaları da vatandaşların bıçaklarını yetiştirmek için yoğun mesailerine başladı.

Kurban Bayramı öncesi hareketlilik! Tanesini 40 liradan yapıyorlar 1

Kurban Bayramı öncesi işleri artan Erzincanlı bıçak ustaları, doğru bıçak kullanımına dikkat çekti. Bıçakçılar, kurbanlık hayvanlara eziyet edilmemesi ve kurban kesiminde kaza yaşanmasının önüne geçilmesi için, kaliteli çelik ve keskin bıçakların kullanılması gerektiğini tavsiye etti.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

"BIÇAK BİLEME FİYATI 40 TL"

Yapılacak işleme göre bıçakların da farklılık gösterdiğini kaydeden bıçak ustası Samet Özdemir, "Kurban Bayramı öncesi biraz hareketliliğimiz başladı çok şükür. Bu sene bizim biraz korkumuz vardı. Kurbanlık fiyatlarının yüksek olması sebebiyle ama vatandaşların talebi güzel. Yani bizim umduğumuzdan daha güzel. Çok şükür. Biz daha sakin olur diye bekliyorduk. Bıçak satışları olsun bileme olsun biraz daha hızlı. İnşallah daha da hızlanacak. Bakalım inşallah insanlarımız son güne bırakmaz. Yeni bıçak satın almayı vatandaşlardan ziyade daha çok kasaplar, mezbahalar tercih ediyor. Kesim değil de kullanmak için daha basit bıçaklar alıyorlar genelde. Vatandaşlarımızda hem bileme hem satın alma var ancak bileme işlemine rağbet daha fazla. İnsanların cebi için daha uygun oluyor. Bu sene bıçak bileme fiyatı 40 TL, balta, satır, tara ise 60 TL. Bıçak alırken önce vatandaşımız ne istediğini nerede kullanacağını bilmeli, bizler de ona göre bıçak veriyoruz. Kesim için ise daha kaliteli bir bıçak veriyoruz. Çünkü Kurban Bayramı’nda hayvana eziyet etmek, günaha girmek istemeyiz. O yüzden vatandaşın kullanacağı şekilde bıçak veriyoruz" dedi.

"HAYVANA ACI ÇEKTİRMEMEK İÇİN KALİTELİ BIÇAKLARI TERCİH EDİYORUM"

Kurban Bayramı öncesinde bıçaklarını bilemeye getiren vatandaşlardan Fahri Polat ise "Hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmadan bu bayramı da atlatacağız. Her Kurban’da olduğu gibi bu yıl da ufak tefek hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bıçak alırken veya biletirken pürüzsüz olmasına dikkat ediyorum. Ayrıca keserken hayvana acı vermeden kesmek için keskin olmasına dikkat ediyoruz. Zaten dinimize göre hayvan ne kadar az acı çekerse o kadar daha iyi. Onun için bıçaklarımızın keskin olması lazım. En önemli faktör bu. Bu yüzden de bayram öncesinde bıçaklarımızı biletiyoruz. Kaliteli bıçakları tercih ediyoruz" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çeyrek altın ne kadar? Gram altında düşüş...Çeyrek altın ne kadar? Gram altında düşüş...
CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladıCANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı bıçak kurban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şu anda en büyük sorun" diyerek duyurdu: "Gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız"

"Şu anda en büyük sorun" diyerek duyurdu: "Gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız"

Bahreyn, ebola salgını nedeniyle 3 Afrika ülkesinden girişleri durdurdu

Bahreyn, ebola salgını nedeniyle 3 Afrika ülkesinden girişleri durdurdu

Hull City'nin finaldeki rakibi değişti!

Hull City'nin finaldeki rakibi değişti!

Survivor'da oylama kaldırıldı, o isim elendi! "Fazla bile kaldı" yorumları

Survivor'da oylama kaldırıldı, o isim elendi! "Fazla bile kaldı" yorumları

6600 nüfuslu ilçeye 500 bin kişi akın edecek 'Çok yoğun talep var'

6600 nüfuslu ilçeye 500 bin kişi akın edecek 'Çok yoğun talep var'

Geçen yıla göre 4 kat artınca göbek atarak çalıştılar

Geçen yıla göre 4 kat artınca göbek atarak çalıştılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.