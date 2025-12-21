FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 21 Aralık Pazar 2025 dolar ne kadar?

Dolar fiyatlarının 42,80 TL seviyesinde kalması, Türkiye ekonomisi üzerinde önemli etkiler yaratıyor. Döviz piyasalarında görülen dalgalanmalar enflasyon, cari denge açığı ve dış ticaret dengesi gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Yatırımcıların ve ekonomistlerin, dolardaki olası hareketliliği etkileyen küresel ekonomik gelişmelere odaklanması gerekiyor.

Dolar fiyatları, 21 Aralık 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 42,80 TL olarak belirlenmişti. Son yıllarda döviz piyasaları dalgalanıyor. Bu dalgalanmaların arkasında enflasyon, cari denge açığı ve uluslararası ekonomik gelişmeler var. Türkiye’nin dış ticaret dengesi önemli bir faktör. Küresel ekonomik koşullar da dolara olan talebi etkiliyor.

Doların 42,80 TL düzeyinde kalması, Türkiye ekonomisi üzerinde etki yaratıyor. Döviz kredileri ve ithalat maliyetleri önemli bir rol oynuyor. Ekonomistlerin gözleri, dolardaki olası hareketliliği etkileyecek gelişmeler üzerinde olacak. Piyasa analizleri, bu durumu dikkatle takip edecek. Doların yükselişi, çeşitli etkilere yol açabilecektir.

Dolar bugün kaç TL? 21 Aralık Pazar 2025 dolar ne kadar?

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,80
42,80
% 0.17
23:59
Euro
50,14
50,18
% -0.07
23:59
İngiliz Sterlini
57,20
57,30
% 0.06
23:59
Avustralya Doları
28,29
28,30
% 0.16
23:59
İsviçre Frangı
53,79
53,82
% 0
23:59
Rus Rublesi
0,53
0,54
% -0.41
23:50
Çin Yuanı
6,08
6,09
% 0.17
23:59
İsveç Kronu
4,62
4,62
% 0.31
23:59
