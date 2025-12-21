Dolar bugün kaç TL? 21 Aralık Pazar 2025 dolar ne kadar?

Dolar fiyatları, 21 Aralık 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 42,80 TL olarak belirlenmişti. Son yıllarda döviz piyasaları dalgalanıyor. Bu dalgalanmaların arkasında enflasyon, cari denge açığı ve uluslararası ekonomik gelişmeler var. Türkiye’nin dış ticaret dengesi önemli bir faktör. Küresel ekonomik koşullar da dolara olan talebi etkiliyor.

Doların 42,80 TL düzeyinde kalması, Türkiye ekonomisi üzerinde etki yaratıyor. Döviz kredileri ve ithalat maliyetleri önemli bir rol oynuyor. Ekonomistlerin gözleri, dolardaki olası hareketliliği etkileyecek gelişmeler üzerinde olacak. Piyasa analizleri, bu durumu dikkatle takip edecek. Doların yükselişi, çeşitli etkilere yol açabilecektir.