Dolar bugün kaç TL? 21 Ekim Salı 2025 dolar ne kadar?

21 Ekim 2025 itibarıyla dolar fiyatı 41,96 TL olarak belirlendi. Döviz kurlarındaki dalgalanma, küresel ekonomik dinamikler, enflasyonist baskılar ve iç piyasa belirsizlikleri ile yakından ilişkili. Bu durum, yerel ekonomiyi ve uluslararası ticareti derinden etkiliyor. Yatırımcılar, doların mevcut seviyesine göre temkinli kararlar alıyor. Ayrıca, piyasalardaki bu belirsizlik finansal planlamaları zorluyor.

Ezgi Sivritepe

21 Ekim 2025 sabah saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 41,96 TL olarak belirlendi. Küresel ekonominin dinamikleri, enflasyonist baskılar döviz kurlarını etkiliyor. Bu durum, yerel ekonomiyi ve uluslararası ticareti etkiliyor. Yatırımcıların kararları da bu seviyeden etkileniyor. Dolar, Türkiye için önemli bir referans noktası. Yerel para biriminin değerinde belirleyici bir rol oynuyor.

Döviz kurlarındaki dalgalanma, iç piyasalardaki belirsizlikler ve dış politik gelişmelere göre değişiyor. Doların 41,96 TL seviyesinde olması, yatırımcıları ve tüketicileri temkinli yaklaşıma yönlendiriyor. Önümüzdeki günlerde bu seviyenin evrimi kritik bir önem taşıyor. Hangi faktörlerin etkili olacağı ekonominin gidişatını belirleyecek.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,96
41,97
% 0.02
09:36
Euro
48,82
48,83
% -0.13
09:36
İngiliz Sterlini
56,18
56,20
% 0.1
09:36
Avustralya Doları
27,23
27,25
% -0.3
09:36
İsviçre Frangı
52,90
52,94
% -0.03
09:36
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.31
09:30
Çin Yuanı
5,89
5,89
% 0.05
09:36
İsveç Kronu
4,44
4,45
% -0.13
09:36
