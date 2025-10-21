Dolar bugün kaç TL? 21 Ekim Salı 2025 dolar ne kadar?

21 Ekim 2025 sabah saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 41,96 TL olarak belirlendi. Küresel ekonominin dinamikleri, enflasyonist baskılar döviz kurlarını etkiliyor. Bu durum, yerel ekonomiyi ve uluslararası ticareti etkiliyor. Yatırımcıların kararları da bu seviyeden etkileniyor. Dolar, Türkiye için önemli bir referans noktası. Yerel para biriminin değerinde belirleyici bir rol oynuyor.

Döviz kurlarındaki dalgalanma, iç piyasalardaki belirsizlikler ve dış politik gelişmelere göre değişiyor. Doların 41,96 TL seviyesinde olması, yatırımcıları ve tüketicileri temkinli yaklaşıma yönlendiriyor. Önümüzdeki günlerde bu seviyenin evrimi kritik bir önem taşıyor. Hangi faktörlerin etkili olacağı ekonominin gidişatını belirleyecek.

CANLI DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ