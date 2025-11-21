Dolar bugün kaç TL? 21 Kasım Cuma 2025 dolar ne kadar?

21 Kasım 2025 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 42,44 TL olarak belirlendi. Bu değer, Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybını gösteriyor. Piyasalardaki dalgalanma ise sürmektedir. Ekonomik belirsizlikler, enflasyon oranları da döviz kurlarındaki artışa etki ediyor. Yatırımcılar için bu dalgalanmalar önemlidir. Risk yönetimi stratejileri gözden geçirilmelidir. Dolar, uluslararası piyasalarda önemli bir rezerv para birimidir. Türkiye'deki ekonomik dinamikleri doğrudan etkilemektedir.

Ülkemizdeki ekonomik gelişmeler, döviz kurlarını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Doların 42,44 TL seviyesine ulaşması, yerli yatırımcıları endişelendirmiştir. Mevcut enflasyonist baskılar ve Türk Lirası'nın değer kaybı belirsizlik yaratmaktadır. Merkez bankası politikaları, global ekonomik gelişmeler gündemde kalmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik veriler önemli olacaktır. Piyasa tepkileri, döviz kurlarındaki olası değişimlerin yönünü belirlemede kritik rol oynayacaktır.