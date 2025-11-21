FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 21 Kasım Cuma 2025 dolar ne kadar?

Doların 21 Kasım 2025 tarihinde 42,44 TL'ye yükselmesi, Türk Lirası'nın değer kaybını gösteriyor. Ekonomik belirsizlikler, enflasyon oranları ve piyasa dalgalanmaları, yatırımcılar için risk yönetimi stratejilerini yeniden gözden geçirmeyi zorunlu kılıyor. Yerli yatırımcılar, bu gelişmeler karşısında endişelerini dile getiriyor. Merkez bankası politikaları ve gelecek ekonomik veriler, döviz kurlarındaki değişimlerin yönünü belirlemede önemli bir rol oynayacak.

Ezgi Sivritepe

21 Kasım 2025 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 42,44 TL olarak belirlendi. Bu değer, Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybını gösteriyor. Piyasalardaki dalgalanma ise sürmektedir. Ekonomik belirsizlikler, enflasyon oranları da döviz kurlarındaki artışa etki ediyor. Yatırımcılar için bu dalgalanmalar önemlidir. Risk yönetimi stratejileri gözden geçirilmelidir. Dolar, uluslararası piyasalarda önemli bir rezerv para birimidir. Türkiye'deki ekonomik dinamikleri doğrudan etkilemektedir.

Ülkemizdeki ekonomik gelişmeler, döviz kurlarını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Doların 42,44 TL seviyesine ulaşması, yerli yatırımcıları endişelendirmiştir. Mevcut enflasyonist baskılar ve Türk Lirası'nın değer kaybı belirsizlik yaratmaktadır. Merkez bankası politikaları, global ekonomik gelişmeler gündemde kalmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik veriler önemli olacaktır. Piyasa tepkileri, döviz kurlarındaki olası değişimlerin yönünü belirlemede kritik rol oynayacaktır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,42
42,47
% 0.18
09:12
Euro
49,00
49,05
% 0.16
09:12
İngiliz Sterlini
55,59
55,66
% 0.22
09:12
Avustralya Doları
27,35
27,39
% 0.26
09:12
İsviçre Frangı
52,73
52,81
% 0.41
09:12
Rus Rublesi
0,53
0,53
% 0.39
09:10
Çin Yuanı
5,96
5,97
% 0.24
09:12
İsveç Kronu
4,44
4,45
% 0.34
09:12
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
