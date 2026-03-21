FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 21 Mart Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

21 Mart 2026 itibarıyla doların 44,30 TL seviyesinde işlem görmesi, ekonomik verilerin ve global piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle dikkat çekiyor. Doların değeri, uluslararası ticaret dinamikleriyle ilişkili olarak volatiliteyi artırmış durumda. Yatırımcılar, bu seviyeyi bütçe planlamalarında göz önünde bulundurmalı. Enflasyon, merkez bankası politikaları ve siyasi faktörler, dolar üzerindeki etkileri belirleyen unsurlar olarak önem kazanıyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

21 Mart 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 44,30 TL olarak belirlendi. Bu seviyenin ekonomik veriler ve global piyasalardaki gelişmelerle değerlendirilmesi önemlidir. Doların değeri, uluslararası ticaret dinamikleriyle doğrudan bağlantılıdır. Enflasyon beklentileri ve merkez bankalarının politikaları da etkilidir. Türkiye'de son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini dolara yönlendirmiştir.

Doların 44,30 TL seviyesinde işlem görmesi piyasalardaki volatiliteyi artırmaktadır. Yatırımcılar ve ticaretle uğraşan firmalar, bütçelerini planlarken bu seviyeyi göz önünde bulundurmalıdır. Gelişen ülkelerle yapılan ticaret, doların yerel para birimleri karşısındaki gücünü etkileyen önemli bir faktördür. Önümüzdeki günlerde olası ekonomik gelişmeler yakından izlenmelidir. Siyasi faktörlerin dolar üzerindeki etkileri de takip edilmeye devam edecek.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,26
44,33
% 0.01
23:59
Euro
51,26
51,34
% -0.05
23:59
İngiliz Sterlini
58,90
59,33
% -0.64
23:58
Avustralya Doları
31,08
31,15
% -0.89
23:59
İsviçre Frangı
56,21
56,25
% 0.06
23:58
Rus Rublesi
0,53
0,53
% 3.56
20:40
Çin Yuanı
6,41
6,42
% -0.37
23:59
İsveç Kronu
4,73
4,75
% -0.59
23:59
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.