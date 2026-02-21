FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 21 Şubat Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

21 Şubat 2026 itibarıyla döviz piyasasında doların fiyatı 43,83 TL olarak belirlendi. Bu durum, yerel ekonomik faktörler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilendi. Enflasyonun artışı, yatırımcıların döviz yatırımlarındaki temkinli yaklaşımını sürdürüyor. Doların bu seviyesi, ithalatçı firmaların kârlılığını zorlayabilir. Ekonomi analistleri, döviz kurlarının geleceği üzerine tahminler yapıyor. Yatırımcılar, piyasa koşullarını dikkatle izlemeli.

Dolar bugün kaç TL? 21 Şubat Cumartesi 2026 dolar ne kadar?
Cansu Çamcı

21 Şubat 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 43,83 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasasındaki dalgalanmalardan ve yerel ekonomik faktörlerden etkilendi. Son dönemde döviz kurlarındaki yükseliş, enflasyon oranlarının artışıyla ilişkilendiriliyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler de etkili oluyor.

Yatırımcılar, döviz yatırımlarında temkinli yaklaşmayı sürdürüyor. Ekonomideki dalgalanmalar, yatırımcıların hareketlerini etkiliyor. Doların 43,83 TL seviyesinde işlem görmesi dikkat çekici bir durum. Bu fiyat, birçok sektörde maliyetlerin artmasına neden oluyor.

İthalatçı firmaların kârlılıkları zorlanabilir. Ekonomi analistleri, önümüzdeki günlerde doların seyri hakkında tahminlerde bulunuyor. Ancak döviz kurlarındaki değişkenlik, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine yol açabilir. Ekonomik gelişmeler ve piyasa koşullarının izlenmesi oldukça önemlidir.

Dolar bugün kaç TL? 21 Şubat Cumartesi 2026 dolar ne kadar? 1

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzdiham yaşandı: Açılışı gören kuyruğa girdi!İzdiham yaşandı: Açılışı gören kuyruğa girdi!
‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı ‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,82
43,84
% 0.16
23:59
Euro
51,69
51,70
% 0.16
23:59
İngiliz Sterlini
59,15
59,18
% 0.25
23:59
Avustralya Doları
31,03
31,05
% 0.55
23:59
İsviçre Frangı
56,52
56,56
% 0.2
23:59
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.2
23:50
Çin Yuanı
6,35
6,36
% 0.16
23:59
İsveç Kronu
4,84
4,84
% 0.36
23:59
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmıştı! Yeni oyuncu arayışı başladı

İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmıştı! Yeni oyuncu arayışı başladı

ABD Başkanı Trump'tan yeni karar! Küresel gümrük vergisi hamlesi

ABD Başkanı Trump'tan yeni karar! Küresel gümrük vergisi hamlesi

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.