Dolar bugün kaç TL? 21 Şubat Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

21 Şubat 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 43,83 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasasındaki dalgalanmalardan ve yerel ekonomik faktörlerden etkilendi. Son dönemde döviz kurlarındaki yükseliş, enflasyon oranlarının artışıyla ilişkilendiriliyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler de etkili oluyor.

Yatırımcılar, döviz yatırımlarında temkinli yaklaşmayı sürdürüyor. Ekonomideki dalgalanmalar, yatırımcıların hareketlerini etkiliyor. Doların 43,83 TL seviyesinde işlem görmesi dikkat çekici bir durum. Bu fiyat, birçok sektörde maliyetlerin artmasına neden oluyor.

İthalatçı firmaların kârlılıkları zorlanabilir. Ekonomi analistleri, önümüzdeki günlerde doların seyri hakkında tahminlerde bulunuyor. Ancak döviz kurlarındaki değişkenlik, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine yol açabilir. Ekonomik gelişmeler ve piyasa koşullarının izlenmesi oldukça önemlidir.