Dolar bugün kaç TL? 22 Kasım Cumartesi 2025 dolar ne kadar?

22 Kasım 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 42,44 TL olarak belirlendi. Bu değer, birçok faktörden etkilenmektedir. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye’nin ekonomik durumu ve Merkez Bankası'nın para politikaları bunlar arasında yer alıyor. Doların yükselişi ya da düşüşü, yerel ve global piyasalarda büyük yankı bulmaktadır. Bu durum, yatırımcıların karar alma süreçlerini de derinden etkilemektedir. Özellikle enflasyon oranları ve faiz politikaları önemli belirleyicilerdir.

Doların bu seviyelerde seyretmesi, ithalatçıları doğrudan etkilemektedir. Yurtdışı ile ticaret yapan şirketler de yüksek döviz kurundan etkilenmektedir. Yüksek döviz kuru, maliyetlerin artmasına yol açmaktadır. Ancak ihracatçı firmalar için belirli fırsatlar sunabilir. Dövizdeki dalgalanma, tüketici fiyatlarına enflasyonist baskılar getirmektedir. Bu durum, hanehalkının alım gücünü azaltmaktadır.

Doların gelecekteki hareketleri, piyasa koşullarına bağlı olarak belirsizliğini korumaktadır. Yatırımcılar ve ekonomistler, gelişmeleri dikkatle takip etmektedir. Amaçları doğru adımlar atmak ve riskleri minimize etmektir.

