FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 23 Haziran Salı 2026 dolar ne kadar?

23 Haziran 2026'da doların TL karşısındaki değeri 46,48 olarak belirlendi. Bu gelişme, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları için kritik bir gösterge. Doların değeri, Türkiye'nin dış ticaret dengesi, enflasyon oranları ve faiz politikaları gibi unsurlardan doğrudan etkileniyor. Doların yükselmesi, ithalat maliyetlerini artırarak enflasyon baskıları yaratabilirken, ihracatçılar için yeni fırsatlar sunabilir. Ekonomik dinamikler dikkatle izleniyor.

Dolar bugün kaç TL? 23 Haziran Salı 2026 dolar ne kadar?

23 Haziran 2026 sabahı saat 09:00 itibarıyla doların TL karşısındaki değeri 46,48 olarak belirlendi. Bu rakam, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları için önemli bir gösterge. Doların artışı veya azalışı ekonomik istikrarı doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle, doların hareketleri dikkatle takip ediliyor. Türkiye'nin dış ticaret dengesi enflasyon oranları, faiz politikaları doların değerini etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Doların bu seviyelerde işlem görmesi birçok sektör için farklı sonuçlar doğurabilir. İthalat ve ihracat yapan firmalar döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı önlem almak zorunda kalabilirler. Yüksek dolar, ithalat maliyetlerinde artışa yol açar. Bu durum enflasyonist baskıları artırabilir. İhracat yapan firmalar için yüksek dolar fırsatlar da yaratmaktadır. Tüm bu dinamikler, yatırımcılar için değerlendirilmeye değer unsurlar arasında.

Dolar bugün kaç TL? 23 Haziran Salı 2026 dolar ne kadar? 1

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 23 Haziran 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını...Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 23 Haziran 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını...
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altında düşüş...Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altında düşüş...

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
46,48
46,48
% 0.03
10:24
Euro
53,19
53,19
% 0.09
10:24
İngiliz Sterlini
61,60
61,61
% -0.01
10:24
Avustralya Doları
32,34
32,36
% -0.55
10:24
İsviçre Frangı
57,50
57,53
% 0.09
10:24
Rus Rublesi
0,62
0,62
% -0.08
10:20
Çin Yuanı
6,85
6,85
% -0.08
10:24
İsveç Kronu
4,82
4,82
% -0.24
10:24
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran resti: "Gereğini yaparım"

Trump'tan İran resti: "Gereğini yaparım"

Ankara'da kahreden kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da kahreden kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Irak engelini rahat geçen Fransa üst turu garantiledi

Irak engelini rahat geçen Fransa üst turu garantiledi

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ara karar!

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ara karar!

Altında sert düşüş: 'Aynı desteği görmüyor'

Altında sert düşüş: 'Aynı desteği görmüyor'

29 yıllık tarım devi için şok karar: Mahkeme iflasa hükmetti

29 yıllık tarım devi için şok karar: Mahkeme iflasa hükmetti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.