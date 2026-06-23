Dolar bugün kaç TL? 23 Haziran Salı 2026 dolar ne kadar?

23 Haziran 2026 sabahı saat 09:00 itibarıyla doların TL karşısındaki değeri 46,48 olarak belirlendi. Bu rakam, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları için önemli bir gösterge. Doların artışı veya azalışı ekonomik istikrarı doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle, doların hareketleri dikkatle takip ediliyor. Türkiye'nin dış ticaret dengesi enflasyon oranları, faiz politikaları doların değerini etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Doların bu seviyelerde işlem görmesi birçok sektör için farklı sonuçlar doğurabilir. İthalat ve ihracat yapan firmalar döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı önlem almak zorunda kalabilirler. Yüksek dolar, ithalat maliyetlerinde artışa yol açar. Bu durum enflasyonist baskıları artırabilir. İhracat yapan firmalar için yüksek dolar fırsatlar da yaratmaktadır. Tüm bu dinamikler, yatırımcılar için değerlendirilmeye değer unsurlar arasında.