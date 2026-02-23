Dolar bugün kaç TL? 23 Şubat Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

23 Şubat 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla, dolar fiyatı 43,83 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, döviz piyasalarında son dönemde gözlemlenen dalgalanmaların bir yansımasıdır. Ulusal ve uluslararası ekonomik veriler önemlidir. Bu veriler, yatırımcıların döviz alım ve satım kararlarını etkiler. Türkiye'nin ekonomik göstergeleri ve ABD'nin para politikaları önemli faktörlerdendir. Bu faktörler, dolar kurunun seyrini belirler.

Doların 43,83 TL seviyesinde işlem görmesi dikkat çekiyor. Yerel yatırımcılar bu durumu izliyor. Piyasaların bu durumu nasıl karşılayacağı merak ediliyor. Ekonomik belirsizlikler ve enflasyonist baskılar, döviz kurlarının dalgalı seyretmesine neden oluyor. Bu koşullar, yatırımcıların stratejilerini yeniden gözden geçirmesine yol açıyor. Uzmanlar, yatırımcıların dikkatli olmalarını vurguluyor. Piyasa trendlerini yakından takip etmek önemlidir. Doların bu seviyelerden nasıl bir seyir izleyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.