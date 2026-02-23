FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 23 Şubat Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

Dolar, 23 Şubat 2026 tarihinde 43,83 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların bir yansıması olarak ortaya çıktı. Yerel yatırımcılar, doların bu seviyedeki seyrini dikkatle izliyor. Ekonomik belirsizlikler ve enflasyon, yatırımcıların döviz alım satım stratejilerini yeniden gözden geçirmesini sağlıyor. Önümüzdeki günlerde döviz kurlarının geleceği hakkında önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Dolar bugün kaç TL? 23 Şubat Pazartesi 2026 dolar ne kadar?
Cansu Çamcı

23 Şubat 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla, dolar fiyatı 43,83 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, döviz piyasalarında son dönemde gözlemlenen dalgalanmaların bir yansımasıdır. Ulusal ve uluslararası ekonomik veriler önemlidir. Bu veriler, yatırımcıların döviz alım ve satım kararlarını etkiler. Türkiye'nin ekonomik göstergeleri ve ABD'nin para politikaları önemli faktörlerdendir. Bu faktörler, dolar kurunun seyrini belirler.

Doların 43,83 TL seviyesinde işlem görmesi dikkat çekiyor. Yerel yatırımcılar bu durumu izliyor. Piyasaların bu durumu nasıl karşılayacağı merak ediliyor. Ekonomik belirsizlikler ve enflasyonist baskılar, döviz kurlarının dalgalı seyretmesine neden oluyor. Bu koşullar, yatırımcıların stratejilerini yeniden gözden geçirmesine yol açıyor. Uzmanlar, yatırımcıların dikkatli olmalarını vurguluyor. Piyasa trendlerini yakından takip etmek önemlidir. Doların bu seviyelerden nasıl bir seyir izleyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Dolar bugün kaç TL? 23 Şubat Pazartesi 2026 dolar ne kadar? 1

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AJet'in İstanbul-Rotterdam seferleri başladı!AJet'in İstanbul-Rotterdam seferleri başladı!
Güven endeksi inşaat sektöründe azaldıGüven endeksi inşaat sektöründe azaldı

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,83
43,84
% 0.01
10:38
Euro
51,85
51,86
% 0.31
10:38
İngiliz Sterlini
59,33
59,34
% 0.28
10:38
Avustralya Doları
31,01
31,02
% -0.08
10:37
İsviçre Frangı
56,69
56,74
% 0.31
10:37
Rus Rublesi
0,57
0,57
% -0.49
10:32
Çin Yuanı
6,36
6,37
% 0.18
10:37
İsveç Kronu
4,85
4,86
% 0.25
10:37
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.