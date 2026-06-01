Tahran'ın kararı piyasaları sarstı! Gram altın fiyatlarında düşüş

İran’ın, ABD ile arabulucu (Pakistan) aracılığıyla yürütülen müzakere ve mesaj alışverişini durdurduğu bildirildi.

İran’ın resmi haber ajansı Tasnim Haber Ajansı tarafından 1 Haziran’da yayımlanan ve bir kaynağa dayandırılan haberde, kararın Lübnan’daki gelişmeler ve İsrail’in hava saldırılarıyla ilişkilendirildiği aktarıldı.

Haberde, Lübnan’da devam eden İsrail saldırılarının ve ateşkes sürecine ilişkin koşulların, müzakere sürecini etkileyen temel unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, “İsrail’in Lübnan’daki eylemlerinin sürmesi ve Lübnan’ın ateşkesin ön koşulları arasında yer alması nedeniyle İran müzakere grubu arabulucu vasıtasıyla yürütülen temasları sonlandırıyor” ifadesine yer verildi.

Kararın, İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı diplomatik temasları kapsadığı belirtildi.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Küresel emtia piyasalarında altın ve petrol fiyatları arasındaki ayrışma dikkat çekti. Spot altın fiyatı 16:20 itibarıyla yüzde 1,5 düşüşle 4.467 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altın ise yüzde 1,4 gerileyerek 6.594 TL seviyesinden alıcı buldu. Çeyrek altın 10879 TL'den satılırken cumhuriyet altını 43382'den alıcı buluyor.

Gümüşün ons fiyatı ise yüzde 0,9 yükselişle 74,57 dolar seviyesinde.

Aynı saat diliminde enerji piyasalarında sert yükseliş kaydedildi. Brent petrol fiyatı yüzde 5’in üzerinde artışla 95,45 dolar/varil seviyesine çıktı.