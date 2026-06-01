Tahran'ın kararı piyasaları sarstı! Gram altın fiyatlarında düşüş

Altın fiyatları İran-ABD savaşının yarattığı belirsizlik, doların güçlenmesi ve yüksek seyreden petrol fiyatları nedeniyle haftaya düşüşle başladı. Ancak İran'ın barış görüşmelerini askıya aldığını açıklaması ile ilerleyen saatlerde altın fiyatları adeta eridi.

Cansu Çamcı

İran’ın, ABD ile arabulucu (Pakistan) aracılığıyla yürütülen müzakere ve mesaj alışverişini durdurduğu bildirildi.

İran’ın resmi haber ajansı Tasnim Haber Ajansı tarafından 1 Haziran’da yayımlanan ve bir kaynağa dayandırılan haberde, kararın Lübnan’daki gelişmeler ve İsrail’in hava saldırılarıyla ilişkilendirildiği aktarıldı.

Haberde, Lübnan’da devam eden İsrail saldırılarının ve ateşkes sürecine ilişkin koşulların, müzakere sürecini etkileyen temel unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, “İsrail’in Lübnan’daki eylemlerinin sürmesi ve Lübnan’ın ateşkesin ön koşulları arasında yer alması nedeniyle İran müzakere grubu arabulucu vasıtasıyla yürütülen temasları sonlandırıyor” ifadesine yer verildi.

Kararın, İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı diplomatik temasları kapsadığı belirtildi.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Küresel emtia piyasalarında altın ve petrol fiyatları arasındaki ayrışma dikkat çekti. Spot altın fiyatı 16:20 itibarıyla yüzde 1,5 düşüşle 4.467 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altın ise yüzde 1,4 gerileyerek 6.594 TL seviyesinden alıcı buldu. Çeyrek altın 10879 TL'den satılırken cumhuriyet altını 43382'den alıcı buluyor.

Gümüşün ons fiyatı ise yüzde 0,9 yükselişle 74,57 dolar seviyesinde.

Aynı saat diliminde enerji piyasalarında sert yükseliş kaydedildi. Brent petrol fiyatı yüzde 5’in üzerinde artışla 95,45 dolar/varil seviyesine çıktı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.574,87
6.575,81
% -1.67
17:50
Ons Altın / TL
204.634,09
204.693,32
% -1.62
18:05
Ons Altın / USD
4.458,23
4.458,85
% -1.77
18:05
Çeyrek Altın
10.519,79
10.751,45
% -1.67
17:50
Yarım Altın
20.973,82
21.502,90
% -1.67
17:50
Ziynet Altın
42.079,14
42.874,28
% -1.67
17:50
Cumhuriyet Altını
43.564,00
44.236,00
% -2.08
17:03
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

