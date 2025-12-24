Dolar bugün kaç TL? 24 Aralık Çarşamba 2025 dolar ne kadar?

24 Aralık 2025 sabahı saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 42,85 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki artışın piyasalara etkilerini ve alınacak önlemleri takip ediyor.

Doların artışı, ekonomik politikalarla birlikte küresel gelişmelerin de etkisiyle şekilleniyor. Merkez bankalarının para politikaları, jeopolitik riskler ve uluslararası ticaret dengeleri döviz piyasalarında belirleyici unsurlar. Bugün açıklanan 42,85 TL'lik dolar kuru, yatırımcılar açısından önemli bir gelişme.