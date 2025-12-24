FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 24 Aralık Çarşamba 2025 dolar ne kadar?

24 Aralık 2025 sabahı doların 42,85 TL olarak belirlenmesi, dikkat çekiyor. Ekonomik dalgalanmalar ve enflasyon, döviz kurlarında değişikliklere yol açabiliyor. Yatırımcılar için bu durum, piyasalardaki dalgalanmaları ve alınacak tedbirleri takip etmelerini zorunlu kılıyor.

Dolar bugün kaç TL? 24 Aralık Çarşamba 2025 dolar ne kadar?

24 Aralık 2025 sabahı saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 42,85 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki artışın piyasalara etkilerini ve alınacak önlemleri takip ediyor.

Doların artışı, ekonomik politikalarla birlikte küresel gelişmelerin de etkisiyle şekilleniyor. Merkez bankalarının para politikaları, jeopolitik riskler ve uluslararası ticaret dengeleri döviz piyasalarında belirleyici unsurlar. Bugün açıklanan 42,85 TL'lik dolar kuru, yatırımcılar açısından önemli bir gelişme.

Dolar bugün kaç TL? 24 Aralık Çarşamba 2025 dolar ne kadar? 1

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,84
42,86
% 0.06
10:04
Euro
50,70
50,75
% 0.07
10:04
İngiliz Sterlini
58,08
58,15
% 0.19
10:04
Avustralya Doları
28,76
28,79
% 0.3
10:04
İsviçre Frangı
54,43
54,47
% 0.2
10:04
Rus Rublesi
0,55
0,55
% -0.02
10:00
Çin Yuanı
6,11
6,12
% 0.25
10:04
İsveç Kronu
4,68
4,68
% 0.17
10:04
