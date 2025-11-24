Dolar bugün kaç TL? 24 Kasım Pazartesi 2025 dolar ne kadar?

24 Kasım 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 42,45 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, döviz kurlarındaki dalgalanmaların devam ettiğini gösteriyor. Türkiye’nin ekonomik durumu, enflasyon oranları ve dış ticaret dengesi üzerinde etkili oluyor. Uluslararası piyasalardaki finansal gelişmeler döviz kurlarını etkileyebiliyor. Doların mevcut seviyelerde kalması, yatırımcılar ve ithalatçılar için yeni stratejiler geliştirilmesini zorunlu kılıyor.

Döviz kurlarındaki artış, ithal ürünlerin fiyatları üzerinde etkili olabiliyor. Bu durum piyasalarda dalgalanmalara yol açıyor. 42,45 TL seviyesi, dolarla alım satım yapan firmalar ve bireyler için maliyet hesaplamalarında önemli bir faktör. Yatırımcıların döviz kurlarını dikkatle takip etmesi gerekiyor. Olası riskleri yönetmek de büyük önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde doların seyrinin ne olacağı ise herkes tarafından merakla izleniyor.