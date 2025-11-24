FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 24 Kasım Pazartesi 2025 dolar ne kadar?

24 Kasım 2025 tarihinde dolar fiyatı 42,45 TL olarak belirlendi. Bu oran, döviz kurlarındaki dalgalanmanın devam ettiğini gösteriyor. Türkiye’nin ekonomik durumu ve enflasyon oranları, döviz kurlarını doğrudan etkiliyor. İthal ürünlerin maliyetleri, yatırımcılar için yeni stratejilerin geliştirilmesini zorunlu kılıyor. Önümüzdeki günlerde doların seyri, piyasalar için büyük önem taşıyor. Tüm kesimlerin dikkatle izlemesi gerekiyor.

Cansu Akalp

24 Kasım 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 42,45 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, döviz kurlarındaki dalgalanmaların devam ettiğini gösteriyor. Türkiye’nin ekonomik durumu, enflasyon oranları ve dış ticaret dengesi üzerinde etkili oluyor. Uluslararası piyasalardaki finansal gelişmeler döviz kurlarını etkileyebiliyor. Doların mevcut seviyelerde kalması, yatırımcılar ve ithalatçılar için yeni stratejiler geliştirilmesini zorunlu kılıyor.

Döviz kurlarındaki artış, ithal ürünlerin fiyatları üzerinde etkili olabiliyor. Bu durum piyasalarda dalgalanmalara yol açıyor. 42,45 TL seviyesi, dolarla alım satım yapan firmalar ve bireyler için maliyet hesaplamalarında önemli bir faktör. Yatırımcıların döviz kurlarını dikkatle takip etmesi gerekiyor. Olası riskleri yönetmek de büyük önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde doların seyrinin ne olacağı ise herkes tarafından merakla izleniyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,45
42,45
% 0.03
09:24
Euro
48,94
48,98
% 0.09
09:24
İngiliz Sterlini
55,67
55,70
% 0.04
09:24
Avustralya Doları
27,44
27,45
% 0.16
09:24
İsviçre Frangı
52,50
52,52
% -0.06
09:24
Rus Rublesi
0,54
0,54
% -0.21
09:20
Çin Yuanı
5,97
5,97
% 0.01
09:24
İsveç Kronu
4,45
4,45
% 0.14
09:24
