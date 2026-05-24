Dolar bugün kaç TL? 24 Mayıs Pazar 2026 dolar ne kadar?

Doların 24 Mayıs 2026 itibarıyla 45,74 TL'ye gelmesi, dikkat çekiyor. Uzmanlar, döviz kurlarındaki hareketin ekonomik etkilerini değerlendiriyor.

24 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların değeri 45,74 TL olarak belirlendi. Son dönemdeki ekonomik dalgalanmalar, döviz piyasasındaki gelişmelerin etkili olduğu görülüyor. Doların Türk Lirası karşısındaki seyrini etkileyen faktörler arasında yüksek enflasyon oranları bulunuyor. Global ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların döviz talebini etkiliyor. İlerleyen günlerde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, finansal yatırımcıları olduğu kadar sıradan vatandaşları da etkiliyor. Uzmanlar, döviz kurlarındaki hareketliliğin sürdürülebilirliğini tartışıyor. Ekonomik yönetimden alınacak tedbirler büyük önem taşıyor. Doların 45,74 TL seviyesinde bulunması, piyasa dinamiklerinin yakından takibini gerektiriyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
45,73
45,74
% 0.33
23:59
Euro
52,99
53,09
% -0.22
23:59
İngiliz Sterlini
61,51
62,05
% 0.93
23:59
Avustralya Doları
32,59
32,60
% 0
23:59
İsviçre Frangı
58,24
58,29
% 0.55
23:59
Rus Rublesi
0,64
0,65
% 0.77
17:17
Çin Yuanı
6,73
6,73
% 0.36
23:59
İsveç Kronu
4,88
4,88
% 0.05
23:55
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

