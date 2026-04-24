Dolar bugün kaç TL? 24 Nisan Cuma 2026 dolar ne kadar?

24 Nisan 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 45,02 TL olarak belirlendi. Bu rakam, döviz piyasasında istikrarlı bir görünüm sergiliyor. Yatırımcılar ve ekonomik analistler bu durumu dikkatle takip ediyor. Doların bu seviyede kalması, yerli para biriminin yurt dışındaki ekonomik dalgalanmalara karşı direncini gösteriyor. Özellikle enflasyon oranları önemli bir faktör. Merkez Bankası'nın para politikaları da döviz kurlarında dalgalanmalara neden olabiliyor.

Döviz kurlarının yükselmesi veya alçalması, yerli ekonominin sağlığı üzerinde doğrudan etkili oluyor. Doların 45,02 TL seviyesinde seyretmesi, iç piyasada önemli bir denge unsuru. Dış ticarette de bu durum büyük bir rol oynuyor. Yatırımcılar, bu seviyenin altında ya da üstünde gelişmeleri analiz ediyor. Döviz kurlarının global ekonomik koşullarla ilişkisi de dikkate alınıyor. Doların güncel fiyatı, piyasalardaki belirsizlikle birlikte fırsatlar da getiriyor.