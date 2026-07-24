Dolar bugün kaç TL? 24 Temmuz Cuma 2026 dolar ne kadar?

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00’da doların fiyatı 47,34 TL olarak belirlendi. Bu değer, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları, yerel ekonomik durumu ve küresel gelişmeleri yansıtıyor. Son yıllarda artan enflasyon ve faiz oranları, döviz kurlarında önemli dalgalanmalara neden oldu. Ticaret politikaları da bu durumu etkiledi. Doların bu seviyede işlem görmesi, yatırımcılar ve işletmeler için stratejik kararlar almayı gerektiriyor.

Döviz piyasalarındaki dalgalanmalar, birçok sektörde etkisini hissettiriyor. İthalat ve ihracat yapan firmalar, döviz kurlarındaki değişiklikleri yakından izlemek zorundalar. Doların yükselişi, yurtiçindeki ürün fiyatlarının artmasına yol açabiliyor. Bu durum, enflasyona katkı sağlayabilir. Merkezi Banka'nın politikaları, doların gelecekteki seyrinde önemli rol oynuyor. Ekonomik veriler de bu durumu etkiliyor.

Yatırımcıların dikkatli olması gereken bir dönemdesiniz. Döviz kurlarındaki dalgalanmaları doğru analiz etmek büyük önem taşıyor. Bu durum, risk yönetimi ve fırsat yaratma açısından kritik bir süreç. Yatırımcılar, gelişmeleri yakından takip etmelidir.