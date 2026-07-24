FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 24 Temmuz Cuma 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında 24 Temmuz 2026'da dolar, 47,34 TL seviyesinde işlem gördü. Bu seviyenin belirlenmesinde, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ile yerel ekonomik durum etkili oldu. Artan enflasyon ve faiz oranları döviz kurlarında önemli değişikliklere sebep oldu. Doların yükselişi, yurtiçindeki ürün fiyatlarını artırarak enflasyon üzerinde baskı yaratabilir. Yatırımcılar ve işletmeler, bu süreçte dikkatli stratejiler geliştirmeli.

Dolar bugün kaç TL? 24 Temmuz Cuma 2026 dolar ne kadar?

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00’da doların fiyatı 47,34 TL olarak belirlendi. Bu değer, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları, yerel ekonomik durumu ve küresel gelişmeleri yansıtıyor. Son yıllarda artan enflasyon ve faiz oranları, döviz kurlarında önemli dalgalanmalara neden oldu. Ticaret politikaları da bu durumu etkiledi. Doların bu seviyede işlem görmesi, yatırımcılar ve işletmeler için stratejik kararlar almayı gerektiriyor.

Döviz piyasalarındaki dalgalanmalar, birçok sektörde etkisini hissettiriyor. İthalat ve ihracat yapan firmalar, döviz kurlarındaki değişiklikleri yakından izlemek zorundalar. Doların yükselişi, yurtiçindeki ürün fiyatlarının artmasına yol açabiliyor. Bu durum, enflasyona katkı sağlayabilir. Merkezi Banka'nın politikaları, doların gelecekteki seyrinde önemli rol oynuyor. Ekonomik veriler de bu durumu etkiliyor.

Yatırımcıların dikkatli olması gereken bir dönemdesiniz. Döviz kurlarındaki dalgalanmaları doğru analiz etmek büyük önem taşıyor. Bu durum, risk yönetimi ve fırsat yaratma açısından kritik bir süreç. Yatırımcılar, gelişmeleri yakından takip etmelidir.

Dolar bugün kaç TL? 24 Temmuz Cuma 2026 dolar ne kadar? 1

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (24 Temmuz 2026)Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (24 Temmuz 2026)
Günlük 2 bin liraya veriyor, çalışacak eleman bulamıyor!Günlük 2 bin liraya veriyor, çalışacak eleman bulamıyor!

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
47,34
47,35
% 0.16
09:33
Euro
53,94
53,95
% 0.07
09:33
İngiliz Sterlini
63,11
63,12
% 0.04
09:33
Avustralya Doları
33,04
33,05
% 0.34
09:33
İsviçre Frangı
57,94
57,98
% 0.18
09:33
Rus Rublesi
0,60
0,60
% 0.43
09:30
Çin Yuanı
6,99
6,99
% 0.19
09:33
İsveç Kronu
4,86
4,86
% 0.22
09:33
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel cephesinde hareketli dakikalar! İstifasını böyle duyuracak

Özgür Özel cephesinde hareketli dakikalar! İstifasını böyle duyuracak

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: 'Kız çocuğunun fotoğrafını çekti' denilerek öldürüldü! İstinaf sonrası karar çıktı

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: 'Kız çocuğunun fotoğrafını çekti' denilerek öldürüldü! İstinaf sonrası karar çıktı

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar verildi

Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar verildi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.