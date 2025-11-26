Dolar bugün kaç TL? 26 Kasım Çarşamba 2025 dolar ne kadar?

26 Kasım 2025 tarihinde saat 09:00'da doların fiyatı 42,47 TL seviyesinde işlem görmüştür. Bu durum, döviz piyasasındaki dalgalanmalarla ekonomik göstergelerin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Son zamanlarda enflasyonist baskılar artmıştır. Amerikan Merkez Bankası'nın para politikaları da önemli bir rol oynamaktadır. Küresel ekonomik gelişmeler döviz kurunu doğrudan etkilemektedir. Yatırımcılar, bu süreçte dolara yönelmektedir. Yerel para biriminin değer kaybı ise başka sorunlar yaratmaktadır. Ödemeler dengesini ve ticaret dengesini olumsuz etkilemektedir.

Doların yüksek seyrinin devam etmesi risklidir. Özellikle ithalatçılar ve borçlu firmalar için ciddi bir tehlike söz konusudur. Artan maliyetler belirsizliklere yol açmaktadır. Bu durum, piyasadaki dalgalanmalara neden olur. Ticaret yapma yeteneği zorlaşabilir. Uzmanlar, 2025 yılı itibarıyla döviz kurlarının istikrara kavuşmasını istemektedir. Bunun için gerekli reformların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Yatırımcıların, bu aşamada dikkatli olması önemlidir. Piyasa gelişmelerini yakından takip etmek bu süreçte kritik bir adımdır.