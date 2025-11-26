FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 26 Kasım Çarşamba 2025 dolar ne kadar?

26 Kasım 2025'te dollar 42,47 TL'ye yükseldi. Doların yükselişi, döviz piyasasındaki dalgalanmalardan ve enflasyonist baskılardan kaynaklandı. Amerikan Merkez Bankası'nın para politikaları da bu durumu etkiliyor. Ekonomik belirsizlikler ve artan maliyetler, ticaret ve ödemeler dengesini olumsuz yönde etkiliyor. Yatırımcıların dikkatli olması ve piyasa gelişmelerini takip etmesi kritik öneme sahip. İstikrarlı bir döviz piyasası, gerekli reformlarla sağlanabilir.

Dolar bugün kaç TL? 26 Kasım Çarşamba 2025 dolar ne kadar?
Cansu Akalp

26 Kasım 2025 tarihinde saat 09:00'da doların fiyatı 42,47 TL seviyesinde işlem görmüştür. Bu durum, döviz piyasasındaki dalgalanmalarla ekonomik göstergelerin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Son zamanlarda enflasyonist baskılar artmıştır. Amerikan Merkez Bankası'nın para politikaları da önemli bir rol oynamaktadır. Küresel ekonomik gelişmeler döviz kurunu doğrudan etkilemektedir. Yatırımcılar, bu süreçte dolara yönelmektedir. Yerel para biriminin değer kaybı ise başka sorunlar yaratmaktadır. Ödemeler dengesini ve ticaret dengesini olumsuz etkilemektedir.

Doların yüksek seyrinin devam etmesi risklidir. Özellikle ithalatçılar ve borçlu firmalar için ciddi bir tehlike söz konusudur. Artan maliyetler belirsizliklere yol açmaktadır. Bu durum, piyasadaki dalgalanmalara neden olur. Ticaret yapma yeteneği zorlaşabilir. Uzmanlar, 2025 yılı itibarıyla döviz kurlarının istikrara kavuşmasını istemektedir. Bunun için gerekli reformların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Yatırımcıların, bu aşamada dikkatli olması önemlidir. Piyasa gelişmelerini yakından takip etmek bu süreçte kritik bir adımdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hal Kanunu ile ilgili yeni gelişme! Yılbaşında meclise geliyor, fiyatlar düşecekHal Kanunu ile ilgili yeni gelişme! Yılbaşında meclise geliyor, fiyatlar düşecek
Teknoloji devi binlerce kişiyi işten çıkaracakTeknoloji devi binlerce kişiyi işten çıkaracak

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,46
42,49
% 0.14
09:48
Euro
49,21
49,22
% 0.17
09:48
İngiliz Sterlini
56,00
56,02
% 0.17
09:48
Avustralya Doları
27,62
27,65
% 0.75
09:48
İsviçre Frangı
52,74
52,77
% 0.44
09:48
Rus Rublesi
0,54
0,54
% 0.05
09:40
Çin Yuanı
6,00
6,00
% 0.21
09:48
İsveç Kronu
4,47
4,47
% 0.41
09:48
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.