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Dolar bugün kaç TL? 27 Haziran Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

27 Haziran 2026 tarihinde doların fiyatı 46,63 TL seviyesine ulaştı. Bu gelişme, döviz piyasasındaki dalgalanmalar ve ekonomik faktörlerin etkisiyle yaşandı. Ekonomik göstergelerdeki değişim, enflasyon ve uluslararası ticaret verilerinin etkisiyle döviz kurlarını etkiledi. Doların yükselişi, yatırımcılar ve ithalatçılar için zorlukları artırıyor. İthalat maliyetleri yükselirken, ihracatçılar fırsatlar yakalıyor. Doların geleceği dikkatle izlenmeli.

Dolar bugün kaç TL? 27 Haziran Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

27 Haziran 2026 günü saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 46,63 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar ile ekonomik faktörlerin etkisiyle şekillendi. Türkiye'nin ekonomik göstergeleri son dönemde önemli bir değişim gösterdi. Enflasyon oranları ve uluslararası ticaret verileri döviz kurlarını etkileyen başlıca unsurlar arasında yer aldı. Doların yükselmesi, yatırımcılar arasında kaygılar doğurdu. Bu durum, ithalatı da olumsuz etkiledi. Yurtiçinde enflasyonist baskıları artırma potansiyeline sahip.

Döviz piyasalarındaki bu trend, özel sektör için strateji geliştirmeyi zorlaştırıyor. Bireysel yatırımcılar da benzer zorluklarla karşı karşıya. Doların yüksek seyri, Türkiye'nin dış borç yükümlülüklerini etkiliyor. Aynı zamanda döviz cinsinden yapılan işlemler üzerinde de etkisi var. İthalata bağımlı sektörler için maliyetler artış gösteriyor. Bu durum, ürün fiyatlarına doğrudan yansıyor. İhracatçılar için ise dolardaki yükseklik bir fırsat sunuyor.

Tüm bu değişimler, doların gelecekteki seyrinin dikkatle izlenmesi gereken bir konu olduğunu gösteriyor. Global ve yerel iktisadi dinamikler açısından bu durum önem arz ediyor.

Dolar bugün kaç TL? 27 Haziran Cumartesi 2026 dolar ne kadar? 1

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Euro
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% 0.09
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İngiliz Sterlini
61,05
62,10
% -0.01
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Avustralya Doları
32,12
32,18
% -0.11
23:59
İsviçre Frangı
57,53
57,60
% 0.14
23:59
Rus Rublesi
0,59
0,59
% -3.78
23:50
Çin Yuanı
6,85
6,86
% 0.07
23:59
İsveç Kronu
4,78
4,80
% 0.07
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
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