Dolar bugün kaç TL? 27 Haziran Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

27 Haziran 2026 günü saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 46,63 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar ile ekonomik faktörlerin etkisiyle şekillendi. Türkiye'nin ekonomik göstergeleri son dönemde önemli bir değişim gösterdi. Enflasyon oranları ve uluslararası ticaret verileri döviz kurlarını etkileyen başlıca unsurlar arasında yer aldı. Doların yükselmesi, yatırımcılar arasında kaygılar doğurdu. Bu durum, ithalatı da olumsuz etkiledi. Yurtiçinde enflasyonist baskıları artırma potansiyeline sahip.

Döviz piyasalarındaki bu trend, özel sektör için strateji geliştirmeyi zorlaştırıyor. Bireysel yatırımcılar da benzer zorluklarla karşı karşıya. Doların yüksek seyri, Türkiye'nin dış borç yükümlülüklerini etkiliyor. Aynı zamanda döviz cinsinden yapılan işlemler üzerinde de etkisi var. İthalata bağımlı sektörler için maliyetler artış gösteriyor. Bu durum, ürün fiyatlarına doğrudan yansıyor. İhracatçılar için ise dolardaki yükseklik bir fırsat sunuyor.

Tüm bu değişimler, doların gelecekteki seyrinin dikkatle izlenmesi gereken bir konu olduğunu gösteriyor. Global ve yerel iktisadi dinamikler açısından bu durum önem arz ediyor.