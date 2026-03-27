Dolar bugün kaç TL? 27 Mart Cuma 2026 dolar ne kadar?

Doların 27 Mart 2026 tarihinde 44,46 TL seviyesine ulaşması, döviz piyasalarında büyük yankı uyandırdı. Bu durum, enflasyon oranları, ekonomik büyüme verileri ve uluslararası ticaret dengesi gibi pek çok faktörün etkileşimi ile ortaya çıktı. Yükselen dolar, ithalat maliyetlerini artırabilir ve enflasyonist baskılar yaratabilir. Analistler, döviz piyasasındaki bu dalgalanmaların sürdürülebilirliği konusunda önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

Dolar bugün kaç TL? 27 Mart Cuma 2026 dolar ne kadar?
Cansu Çamcı

27 Mart 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 44,46 TL olarak belirlendi. Bu durum döviz piyasalarında yatırımcıların dikkatini çekti. Doların yükselmesi, birçok faktörün birleşiminin sonucu olarak değerlendirilebilir. Enflasyon oranları, ekonomik büyüme verileri ve uluslararası ticaret dengesi, dolara olan etkilerinde önemli bir rol oynamaktadır. Yükselen dolar, ithalata dayalı ürünlerin maliyetlerini artırabilir. Bu durum doğrudan enflasyonist bir etki yaratabilir.

Doların 44,46 TL seviyesinde seyretmesi, piyasalarda çeşitli tartışmalara yol açmıştır. Ekonomik dinamikler ile bağlantılı olan bu seviyenin sürdürülebilirliği dikkatle izlenecektir. Analistler, bu aşamada döviz piyasasının seyrini etkileyen faktörleri göz önünde bulundurmaktadır. Dolarda meydana gelen dalgalanmaların yanı sıra, yatırımcılara stratejik kararlar oluştururken dikkat etmeleri gereken unsurlar hatırlatılmaktadır. Önümüzdeki günlerde dolarda olabilecek dalgalanmalar, yatırımcıların alım satım stratejilerini şekillendirmekte önemlidir.

Dolar bugün kaç TL? 27 Mart Cuma 2026 dolar ne kadar? 1

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,46
44,46
% 0.28
10:14
Euro
51,30
51,33
% 0.11
10:14
İngiliz Sterlini
59,26
59,30
% 0.28
10:14
Avustralya Doları
30,65
30,67
% 0.42
10:14
İsviçre Frangı
55,81
55,84
% 0.12
10:14
Rus Rublesi
0,55
0,55
% 0.44
10:10
Çin Yuanı
6,43
6,43
% 0.34
10:14
İsveç Kronu
4,71
4,71
% 0.31
10:14
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

