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Makas dudak uçuklattı: 30 TL'den 260 TL'ye

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden bir tanesi olan çilekte, tarla ile market arasındaki makas dudak uçuklattı.

Makas dudak uçuklattı: 30 TL'den 260 TL'ye
Hande Dağ

Üretici ve pazar arasındaki makasın bu kez çilekte açıldığı öğrenildi. Yaz meyvelerinin en sevilenlerinden olan çileğin Antalya Serik'te 25 - 30 TL arasında üreticiden çıktığı, son tüketiciye ulaşana kadar çileğin kilosunun markette 260 TL'ye kadar ulaştığı öğrenildi.

Makas dudak uçuklattı: 30 TL den 260 TL ye 1

TARLADA 25-30 TL, PAZARDA 100 - 120 TL

TGRT Haber'de yer alan habere göre; çileğin kilosu tarlada 25 ile 30 TL arasında değişiyor. Ancak pazara geldiğinde 100 ile 120 TL'ye kadar çıkabildiği belirtildi. Bu hafta çileği halden ne kadara aldığı sorulan bir pazarcı esnafı "80 lira. İşgaliye parası var, poşeti var, kese kağıdı var. Yani bunların hepsi bir maliyet. Oldu 100 lira" dedi.

Makas dudak uçuklattı: 30 TL den 260 TL ye 2

Pazar esnafına göre fiyat artışlarının en büyük nedeni mazot, hal ve tezgah giderleri olmak üzere toplamda 8 kalemden oluşuyor. İşte bu yüzden pazara gelene kadar çileğin kilosu 3 ila 4 kat artmış oluyor.

Makas dudak uçuklattı: 30 TL den 260 TL ye 3

MARKETTE 260 TL

Vatandaş ise marketlerin daha pahalı olduğunu söyledi. Yenibosna'da bulunan bir markette çileğin kilosunun 260 TL'den satıldığı aktarıldı. Marketten markete, semtten semte de çileğin kilosunun katlanarak artabildiği belirtildi.

Makas dudak uçuklattı: 30 TL den 260 TL ye 4

Fiyat artışlarında bir etkenin de çilekteki frenin fazla olması olduğu belirtildi. Esnaf "İçinden seçiyorsunuz, çürüğü çıkıyor. O yüzden çilek çok fireli bir ürün" dedi. Bir başka esnaf da "Bu sefer eleyince hem kilodan fire veriyor hem de fiyat da yükseliyor" ifadelerini kullandı.

Makas dudak uçuklattı: 30 TL den 260 TL ye 5

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Anahtar Kelimeler:
çilek fiyat
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