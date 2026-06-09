Makas dudak uçuklattı: 30 TL'den 260 TL'ye

Üretici ve pazar arasındaki makasın bu kez çilekte açıldığı öğrenildi. Yaz meyvelerinin en sevilenlerinden olan çileğin Antalya Serik'te 25 - 30 TL arasında üreticiden çıktığı, son tüketiciye ulaşana kadar çileğin kilosunun markette 260 TL'ye kadar ulaştığı öğrenildi.

TARLADA 25-30 TL, PAZARDA 100 - 120 TL

TGRT Haber'de yer alan habere göre; çileğin kilosu tarlada 25 ile 30 TL arasında değişiyor. Ancak pazara geldiğinde 100 ile 120 TL'ye kadar çıkabildiği belirtildi. Bu hafta çileği halden ne kadara aldığı sorulan bir pazarcı esnafı "80 lira. İşgaliye parası var, poşeti var, kese kağıdı var. Yani bunların hepsi bir maliyet. Oldu 100 lira" dedi.

Pazar esnafına göre fiyat artışlarının en büyük nedeni mazot, hal ve tezgah giderleri olmak üzere toplamda 8 kalemden oluşuyor. İşte bu yüzden pazara gelene kadar çileğin kilosu 3 ila 4 kat artmış oluyor.

MARKETTE 260 TL

Vatandaş ise marketlerin daha pahalı olduğunu söyledi. Yenibosna'da bulunan bir markette çileğin kilosunun 260 TL'den satıldığı aktarıldı. Marketten markete, semtten semte de çileğin kilosunun katlanarak artabildiği belirtildi.

Fiyat artışlarında bir etkenin de çilekteki frenin fazla olması olduğu belirtildi. Esnaf "İçinden seçiyorsunuz, çürüğü çıkıyor. O yüzden çilek çok fireli bir ürün" dedi. Bir başka esnaf da "Bu sefer eleyince hem kilodan fire veriyor hem de fiyat da yükseliyor" ifadelerini kullandı.