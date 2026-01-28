FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 28 Ocak Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasasında 28 Ocak 2026 tarihinde dolar 43,41 TL seviyesinde işlem gördü. Bu durum, yatırımcılar ve ekonomistler için ekonominin temel göstergelerini ortaya koyuyor. Doların bu fiyatı, Türkiye’deki ekonomik dengelerin yanı sıra global piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla da ilişkilidir. Jeopolitik riskler, enflasyon verileri ve faiz oranlarındaki değişimler, piyasalarda önemli etkilere yol açabilir. Doların gelecekteki seyri merakla bekleniyor.

Cansu Akalp

28 Ocak 2026 tarihinde, saat 09:00'da doların fiyatı 43,41 TL olarak belirlendi. Bu rakam, döviz piyasasında yaşanan dalgalanmaların bir yansımasıdır. Yatırımcılar ve ekonomistler bu duruma dikkat kesilmiştir. Doların bu seviyede işlem görmesi Türkiye'nin ekonomik dengeleriyle ilişkilidir. Global piyasalardaki gelişmeler de bu durumu etkilemektedir. Özellikle jeopolitik riskler enflasyon verileri ve faiz oranlarındaki değişimler önemli faktörlerdir.

Döviz kurlarındaki hareketlilik uluslararası ticareti ve yerel ekonomileri etkileyen derin sonuçlar doğuruyor. İthalat maliyetleri artabilir. Bu durum enflasyonun yükselmesine neden olabilir. Yerli üreticiler için çeşitli zorluklar doğabilir. Yatırımcılar ve finansal analistler doların seyrini yakından izleyecek. Doların 43,41 TL seviyesinde işlem görmesi piyasalarda farklı bir hava yaratabilir. Kısa ve uzun vadede bu fiyatın nasıl şekilleneceği büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

DÖVİZ FİYATLARI

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,40
43,42
% 0.01
09:48
Euro
52,06
52,10
% -0.32
09:48
İngiliz Sterlini
59,94
59,98
% -0.22
09:48
Avustralya Doları
30,37
30,39
% -0.07
09:48
İsviçre Frangı
56,68
56,73
% -0.38
09:48
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.37
09:40
Çin Yuanı
6,25
6,26
% -0.07
09:48
İsveç Kronu
4,93
4,93
% -0.28
09:48
