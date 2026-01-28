Dolar bugün kaç TL? 28 Ocak Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

28 Ocak 2026 tarihinde, saat 09:00'da doların fiyatı 43,41 TL olarak belirlendi. Bu rakam, döviz piyasasında yaşanan dalgalanmaların bir yansımasıdır. Yatırımcılar ve ekonomistler bu duruma dikkat kesilmiştir. Doların bu seviyede işlem görmesi Türkiye'nin ekonomik dengeleriyle ilişkilidir. Global piyasalardaki gelişmeler de bu durumu etkilemektedir. Özellikle jeopolitik riskler enflasyon verileri ve faiz oranlarındaki değişimler önemli faktörlerdir.

Döviz kurlarındaki hareketlilik uluslararası ticareti ve yerel ekonomileri etkileyen derin sonuçlar doğuruyor. İthalat maliyetleri artabilir. Bu durum enflasyonun yükselmesine neden olabilir. Yerli üreticiler için çeşitli zorluklar doğabilir. Yatırımcılar ve finansal analistler doların seyrini yakından izleyecek. Doların 43,41 TL seviyesinde işlem görmesi piyasalarda farklı bir hava yaratabilir. Kısa ve uzun vadede bu fiyatın nasıl şekilleneceği büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.