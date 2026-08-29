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Dolar bugün kaç TL? 29 Ağustos Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

29 Ağustos 2026'da doların fiyatı 48,24 TL olarak belirlendi. Bu rakam, enflasyon ve faiz oranları gibi ekonomik unsurlarla yakından ilişkili. Dış ticaret dengesindeki bozulma, dolara olan talebi artırdı. Yerel para biriminin değer kaybetmesi, yatırımcılar ve tüketiciler için önemli bir risk oluşturuyor. Piyasaların belirsizliği, fiyat artışlarının yaşanmasına yol açabilir ve bu durum genel ekonomik dengeleri etkileyebilir.

Dolar bugün kaç TL? 29 Ağustos Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

29 Ağustos 2026 sabah saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 48,24 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, ekonomik gelişmelerle doğrudan ilişkilidir. Piyasalarda önemli bir yer tutmaktadır. Enflasyon ve faiz oranları, dolardaki dalgalanmaları etkiliyor. Global ekonomik dinamikler de bu duruma katkı sağlıyor. Yatırımcılar ve tüketiciler için dikkatle takip edilmesi gereken bir durum söz konusu.

Ülkedeki yerel para birimi değer kaybediyor. Dış ticaret dengesindeki bozulmalar artıyor. Bu durum, dolar talebinin artmasına yol açtı. Sonuç olarak, döviz kuru yükseliş gösterdi. Doların bu seviyelerdeki seyri, ekonomik istikrar açısından kritik. Büyüme projeksiyonları da büyük önem taşıyor. Mevcut koşullar değişmezse, dolardaki artış sürekliği devam edebilir.

İthalat bağımlı sektörlerde ve günlük yaşamda etkiler hissedilebilir. Yerli üreticiler için maliyetler artar. Bu maliyetler nihai tüketiciye de yansır. Dolayısıyla, fiyat artışları söz konusu olabilir. 48,24 TL seviyesindeki dolar, finansal piyasalar için önemli. Aynı zamanda tüketici fiyatlarının yönünü de belirlemede kritik rol oynuyor.

Dolar bugün kaç TL? 29 Ağustos Cumartesi 2026 dolar ne kadar? 1

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İsviçre Frangı
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Çin Yuanı
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