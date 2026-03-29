Dolar bugün kaç TL? 29 Mart Pazar 2026 dolar ne kadar?

29 Mart 2026 tarihinde sabah saat 09.00 itibarıyla dolar/TL kuru 44,42 seviyesinde işlem görüyor. Bu rakam, piyasalardaki dalgalanmaların ve ekonomik göstergelerin yansımalarını ortaya koyuyor. Son dönemde yaşanan dalgalanmalar, hem iç hem dış ekonomik faktörlerden etkileniyor. Bu durum, döviz piyasasında belli başlı değişimlere sebep oldu.

Özellikle enflasyon verileri, uluslararası ticaret talepleri doların değerini etkiliyor. Döviz kurlarına dair belirsizlikler sürüyor. Bu ortamda, yatırımcılar ve işletmeler için döviz fiyatlarının yönü büyük önem taşıyor. Doların 44,42 seviyesi önemli bir gösterge.

Ekonomik veriler ve hükümet politikaları, piyasalardaki dalgalanmaların anlaşılması açısından kritik öneme sahip. Özellikle döviz rezervleri ve dış ticaret dengesi ilerleyen günlerde doların seyrini belirleyecek başlıca etkenler arasında bulunuyor.