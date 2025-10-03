Dolar bugün kaç TL? 3 Ekim Cuma 2025 dolar ne kadar?

3 Ekim 2025 tarihi itibarıyla saat 09:00'da doların fiyatı 41,68 TL olarak belirlendi. Ekonomik dalgalanmalar ve küresel piyasalardaki belirsizlikler döviz kurlarında dalgalanmalara neden oluyor. Merkez bankaları para politikalarını değiştiriyor.

Bu durum, yatırımcıların dikkatini dolara yönlendirmekte. Dolar kurundaki bu seviye, ithalat ve ihracat üzerinde nasıl bir etki yaratacak? Bu soru merakla bekleniyor. Maliyetlerin artışına bağlı yansımalar ise önemli. Yerel ekonomi üzerindeki etkiler, önümüzdeki günlerde dikkatle izlenecek.

