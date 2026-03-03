Dolar bugün kaç TL? 3 Mart Salı 2026 dolar ne kadar?

Doların değeri 3 Mart 2026 sabahı saat 09:00 itibarıyla 43,97 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, son günlerdeki dalgalanmaların ardından geldi. Yatırımcılar arasında dikkatle izlenmektedir. Doların bu seviyelerde kalması, Türkiye'nin ekonomik durumuyla doğrudan bağlantılıdır. Enflasyon oranları ve uluslararası piyasalar ilişkileri de önemlidir. Doların yükselişi, ithalat yapan firmalar için maliyetleri artırmaktadır. Bu durum, iç piyasada fiyat artışlarına neden olabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alacağı önlemler, doların seyrinde önemli bir rol oynamaktadır. Uygulanan para politikaları da bu süreçte etkilidir. Global ekonomik göstergeler, dolar fiyatları üzerinde etkili olmaktadır. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları da önem taşımaktadır. Yatırımcıların, bu dinamikleri dikkate alarak hareket etmesi beklenmektedir. Piyasalarda oluşabilecek belirsizliklere karşı temkinli olmak gerekmektedir. Doların gün içindeki seyrinin nasıl şekilleneceği, ekonomik gelişmelere bağlıdır. Önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterebilir.