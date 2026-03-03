FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 3 Mart Salı 2026 dolar ne kadar?

Dolar, 3 Mart 2026 sabahı itibarıyla 43,97 TL seviyesine ulaştı. Bu durum, son dönemdeki dalgalanmaların ardından dikkat çekiyor. Türkiye ekonomisindeki enflasyon oranları ve uluslararası ilişkiler, doların değerini etkileyen etkenler arasında. Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın alacağı önlemler ve global ekonomik göstergeleri göz önünde bulundurarak hareket edecek. Doların seyrinin değişkenlik göstermesi bekleniyor.

Dolar bugün kaç TL? 3 Mart Salı 2026 dolar ne kadar?
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Doların değeri 3 Mart 2026 sabahı saat 09:00 itibarıyla 43,97 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, son günlerdeki dalgalanmaların ardından geldi. Yatırımcılar arasında dikkatle izlenmektedir. Doların bu seviyelerde kalması, Türkiye'nin ekonomik durumuyla doğrudan bağlantılıdır. Enflasyon oranları ve uluslararası piyasalar ilişkileri de önemlidir. Doların yükselişi, ithalat yapan firmalar için maliyetleri artırmaktadır. Bu durum, iç piyasada fiyat artışlarına neden olabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alacağı önlemler, doların seyrinde önemli bir rol oynamaktadır. Uygulanan para politikaları da bu süreçte etkilidir. Global ekonomik göstergeler, dolar fiyatları üzerinde etkili olmaktadır. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları da önem taşımaktadır. Yatırımcıların, bu dinamikleri dikkate alarak hareket etmesi beklenmektedir. Piyasalarda oluşabilecek belirsizliklere karşı temkinli olmak gerekmektedir. Doların gün içindeki seyrinin nasıl şekilleneceği, ekonomik gelişmelere bağlıdır. Önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterebilir.

Dolar bugün kaç TL? 3 Mart Salı 2026 dolar ne kadar?

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,97
43,97
% 0.05
09:45
Euro
51,32
51,36
% -0.17
09:45
İngiliz Sterlini
58,77
58,83
% -0.27
09:45
Avustralya Doları
31,14
31,16
% 0.01
09:45
İsviçre Frangı
56,28
56,30
% -0.16
09:45
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.05
03:00
Çin Yuanı
6,38
6,38
% 0.12
09:45
İsveç Kronu
4,78
4,78
% -0.33
09:45
