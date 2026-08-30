Dolar bugün kaç TL? 30 Ağustos Pazar 2026 dolar ne kadar?

30 Ağustos 2026 tarihinde dolar kuru, saat 09:00 itibariyle 48,24 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviye, döviz piyasalarındaki dalgalanmaları yansıtan önemli bir gösterge niteliğindedir. Yatırımcılar için döviz kurları, ekonomik belirsizliklerin önemli bir yansımasıdır.

Doların 48,24 TL olması, yerli yatırımcılar ve uluslararası firmalar için kritik bir eşik anlamına gelir. Aylık ve yıllık bazda döviz kurlarındaki değişim, ekonomik stratejilerin belirlenmesinde büyük rol oynamaktadır. İş dünyası, doların seyrini etkileyen faktörlere odaklanmıştır. Bu seviyenin piyasa üzerindeki olası etkileri merak edilmektedir. Önümüzdeki dönemde döviz kurlarında yaşanacak hareketlilik, ekonomik planlamaları etkileyecektir.