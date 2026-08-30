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Dolar bugün kaç TL? 30 Ağustos Pazar 2026 dolar ne kadar?

30 Ağustos 2026 tarihinde dolar kuru 48,24 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviye, döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmaları yansıtmaktadır. Yerli yatırımcılar ve uluslararası firmalar için kritik bir eşik olan bu durum, ekonomik stratejilerin şekillenmesinde büyük bir rol oynamaktadır.

Dolar bugün kaç TL? 30 Ağustos Pazar 2026 dolar ne kadar?

30 Ağustos 2026 tarihinde dolar kuru, saat 09:00 itibariyle 48,24 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviye, döviz piyasalarındaki dalgalanmaları yansıtan önemli bir gösterge niteliğindedir. Yatırımcılar için döviz kurları, ekonomik belirsizliklerin önemli bir yansımasıdır.

Doların 48,24 TL olması, yerli yatırımcılar ve uluslararası firmalar için kritik bir eşik anlamına gelir. Aylık ve yıllık bazda döviz kurlarındaki değişim, ekonomik stratejilerin belirlenmesinde büyük rol oynamaktadır. İş dünyası, doların seyrini etkileyen faktörlere odaklanmıştır. Bu seviyenin piyasa üzerindeki olası etkileri merak edilmektedir. Önümüzdeki dönemde döviz kurlarında yaşanacak hareketlilik, ekonomik planlamaları etkileyecektir.

Dolar bugün kaç TL? 30 Ağustos Pazar 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
48,22
48,25
% 0.18
23:59
Euro
55,88
55,96
% -0.49
23:59
İngiliz Sterlini
65,34
65,42
% -0.31
23:59
Avustralya Doları
34,54
34,57
% -0.23
23:59
İsviçre Frangı
59,57
59,64
% -0.45
23:59
Rus Rublesi
0,56
0,56
% 0.4
23:50
Çin Yuanı
7,16
7,17
% 0.01
23:59
İsveç Kronu
5,02
5,03
% -0.76
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
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